नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में जटायु और रावण के बीच की लड़ाई का सीन काफी भावुक है. इसमें जटायु माता सीता को रावण से बचाने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो जाता है. जटायु को अपनी आवाज देने वाले अनुपम खेर ने बताया कि जटायु के आखिरी ‘हे राम’ डायलॉग को सही अंदाज में बोलने के लिए उन्हें करीब 200 बार रिहर्सल करनी पड़ी थी.

डायरेक्टर चाहते थे भावुक सीन लगे

वैरायटी को दिए इंटरव्यू में अनुपम खेर ने बताया कि डबिंग के दौरान उन्होंने निर्देशक नितेश तिवारी के साथ मिलकर काम किया. यह काम आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास जटायु के किरदार की कोई पहले से मौजूद परफॉर्मेंस नहीं थी, जिसे देखकर वह अपनी आवाज दे सकें. वहीं, नितेश तिवारी चाहते थे कि जटायु और भगवान राम के बीच का रिश्ता बेहद भावुक और निजी लगे. ताकि सीता को बचाने में जटायु की नाकामी और उसकी आखिरी सांसों का सीन दर्शकों के दिल को छू सके.

हे राम बोलने के लिए लगे 200 रीटेक

आगे बातचीत करते हुए अनुपम खेर ने कहा, ‘खासकर आखिर में ‘हे राम’ बोलने के लिए मैंने इसे कम से कम 200 बार ट्राई किया होगा, क्योंकि यह एक छोटी लाइन है और इसे कोई भी सुन और बोल सकता है. लेकिन साउंड और आवाज़ सिचुएशन के हिसाब से सही होनी चाहिए थी.’ आगे उन्होंने कहा, ‘यह एक बहादुर पक्षी है, जो मर रहा है, जो बूढ़ा है, जो अभी-अभी रावण के साथ एक शानदार लड़ाई में शामिल हुआ है. इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपको अपनी आत्मा और दिल को शामिल करना होता है.’

फिल्म के बारे में

रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में हैं। फिल्म 5 नवंबर को रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ ने DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. पहला पार्ट दुनिया भर में 5 नवंबर 2026 को रिलीज़ किया गया था, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2028 में रिलीज़ होने वाला है. इस फिल्म के दोनों पार्टों को मिलाकर इसका बजट 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

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