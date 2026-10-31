Ramayana Advance Booking: यश को रावण के अवतार में देखने के लिए बेचैन हैं Delhi-NCR वाले; रिलीज से पहले हुआ हॉउसफुल?

Ramayana Advance Booking: रणबीर कपूर और यश की मच अवेटेड फिल्म ‘रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड’ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह फिल्म गुरुवार, 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रिलीज में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है और फिल्म की एडवांस बुकिंग तेजी से बढ़ रही है. भारत के साथ-साथ विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

कैसी जा रही एडवांस बुकिंग

ताजा एडवांस बुकिंग आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म भारत में 20 करोड़ रुपये की कमाई के करीब पहुंच गई है. रिलीज से पांच दिन पहले ही फिल्म ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग से करीब 19.61 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. Sacnilk के मुताबिक, ब्लॉक की गई सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा करीब 16.31 करोड़ रुपये है. वहीं, Films Discourse की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अपने पांच दिनों के लंबे वीकेंड के लिए एडवांस बुकिंग से करीब 40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. हालांकि, ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा करीब 22.11 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

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NCR में सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग

5 नवंबर को फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) सबसे आगे चल रहा है. यहां से फिल्म को एडवांस बुकिंग में करीब 3.25 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं, राज्यों की बात करें तो कर्नाटक पहले नंबर पर है. यहां से फिल्म ने 3.89 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग की है, जो कुल ग्रॉस कलेक्शन का करीब 20 फीसदी है. इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां से 3.85 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. वहीं, दिल्ली में फिल्म की एडवांस बुकिंग 3.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. फिल्म की घरेलू एडवांस बुकिंग में हिंदी भाषा का सबसे बड़ा योगदान है. पहले दिन की कुल एडवांस बुकिंग में हिंदी वर्जन की हिस्सेदारी करीब 83 फीसदी है. हिंदी वर्जन से अब तक 16.28 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हो चुकी

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