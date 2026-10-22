Ramayana Advance Booking: क्या बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाएगी ‘रामायण’? रिलीज से पहले ही बिक गए 80,000 से ज्यादा टिकट

Ramayana Advance Booking: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की रामायण सबसे ज़्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. जहां फैंस बेसब्री से थिएटर में फिल्म देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं अब खबर है कि नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अगले महीने थिएटर में रिलीज़ होने से पहले अपनी एडवांस बुकिंग में अच्छी शुरुआत की है.

हुई ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग

इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, रामायण ने भारत में 3,492 शो में 83,412 टिकट बेचे हैं, जिससे 21 अक्टूबर, 2026 को सुबह 7 बजे तक एडवांस बुकिंग से लगभग 4.78 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. हिंदी वर्शन घरेलू डिमांड में सबसे आगे है, जो एडवांस कलेक्शन का लगभग 95% है. नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) सबसे आगे रहा, इसके बाद मुंबई का नंबर रहा, जबकि पुणे, कोलकाता और बेंगलुरु ने भी शुरुआती बिक्री में हिस्सा लिया. फिल्म को विदेशों में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. LiveMint के बताए गए आंकड़ों के मुताबिक, चार मार्केट में इंटरनेशनल एडवांस बुकिंग लगभग $1.3 मिलियन या 12.3 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी, और 87,000 से ज़्यादा टिकट बिक चुके थे.

24 घंटे होगी स्क्रीनिंग

इस बीच, BookMyShow के मुताबिक, मुंबई के गोरेगांव में मिराज सिनेमा ने रामायण पार्ट 1 की सुबह 6 बजे स्क्रीनिंग लिस्ट की है. सुबह का यह शो फैंस को दिन शुरू होने से पहले फिल्म देखने का ऑप्शन देता है. फिल्म को देर रात की स्क्रीनिंग के लिए भी लिस्ट किया गया है. कई थिएटर में शो रात 11:59 बजे के लिए शेड्यूल हैं, जिसका मतलब है कि दर्शक जल्दी शुरू होने और आधी रात में से चुन सकते हैं. हालांकि, यह भी ध्यान देना चाहिए कि ये टाइमिंग फिल्म के थिएटर में रिलीज होने से पहले आई हैं. लिस्टिंग से यह पता नहीं चलता कि स्क्रीनिंग की कितनी डिमांड है.

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रामायण के बारे में

नितेश तिवारी के डायरेक्शन और नमित मल्होत्रा ​​और यश के प्रोड्यूस में बनी रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में हैं. फिल्म की कास्ट में भगवान हनुमान के रोल में सनी देओल और लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे के साथ कई और एक्टर भी शामिल हैं. इंडियन एपिक का दो पार्ट वाला अडैप्टेशन 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर में रिलीज़ होने वाला है, और इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज़ होने वाला है.