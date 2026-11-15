‘रामायण’ में सीता के हाथों में हथियार क्यों? साई पल्लवी के किरदार पर नितेश तिवारी का बड़ा खुलासा

डायरेक्टर नितेश तिवारी ने रामायण: राइज़ ऑफ़ ए लेजेंड में साई पल्लवी की सीता को एक योद्धा के तौर पर दिखाने का बचाव किया है. उनके इस तरीके को, जिसमें सीता को हथियार चलाते और एक्शन सीन करते हुए दिखाया गया है, दर्शकों से आलोचना और सपोर्ट दोनों मिले हैं. जानिए निर्देशक नितेश तिवारी ने क्या कहा.

नितेश तिवारी ने क्या कहा?

द फेडरल को दिए इंटरव्यू में नितेश तिवारी ने बताया कि सीता का किरदार सिर्फ मुश्किलों को सहने और धैर्य रखने तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा कि रामायण के अलग-अलग संस्करणों में सीता के शक्तिशाली और योद्धा रूप का भी वर्णन मिलता है. नितेश तिवारी के मुताबिक, कुछ कहानियों में सीता को एक सक्रिय योद्धा और दिव्य शक्ति के रूप में दिखाया गया है. उन्होंने एक प्रसंग का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें राम के बेहोश होने पर सीता महाकाली का भयंकर रूप धारण करती हैं और हजार सिरों वाले राक्षस राजा सहस्र रावण का वध करती हैं.

मौजूदा परंपराओं से ये सीन लिया गया

फिल्ममेकर ने कहा कि यह सिर्फ़ मॉडर्न फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है. उनके मुताबिक, भारत में इस महाकाव्य की अलग-अलग कहानियों में ऐसी कहानियां सदियों से मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि उनका वर्शन कोई नया आइडिया लाने के बजाय मौजूदा परंपरा से लिया गया है.

मुकेश खन्ना ने की थी आलोचना

वहीं, फिल्म को लेकर जारी बहस के बीच मुकेश खन्ना ने नितेश तिवारी के इस चित्रण पर सवाल उठाए हैं. अपने एक व्लॉग में उन्होंने मेकर्स पर मूल रामायण की कहानी से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि फिल्म में अपनी तरफ से नई बातें जोड़ने के बजाय वाल्मीकि की रामायण का पालन करना चाहिए.

साई पल्लवी के एक्शन सीन पर नाराजगी जताते हुए 68 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि क्या सीता को झांसी की रानी की तरह युद्ध करते हुए दिखाना सही है? उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, लेकिन उसमें कहीं भी सीता के युद्ध करने का जिक्र नहीं मिलता. मुकेश खन्ना ने आगे कहा कि सीता का चरित्र त्याग, सेवा और मर्यादा का प्रतीक था, न कि युद्ध करने वाली योद्धा का. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सीता इतनी शक्तिशाली योद्धा थीं, तो रावण उन्हें अपने साथ कैसे ले जा सका?

यह खबर भी पढ़ें: Kanpur Crime: हादसा या हत्या? महिला मित्र से मिलने पहुंचा था युवक, छठी मंजिल से गिरकर हुई मौत; पुलिस के सामने कई सवाल