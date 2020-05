नई दिल्ली.लॉकडाउन के दौरान सभी लोग सपरिवार घर पर ही हैं. ऐसे में कई धार्मिक शो को दोबारा प्रसारित किया गया. पिछले दिनों दूरदर्शन पर रामानंद सागर की रामायण को शुरू किया गया. रामायण को पहले की अपेक्षा दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और टीआरपी के मामले में शो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाली. खास बात यह है कि नई युवा पीढ़ी भी शो को देखना पसंद कर रही है. दूरदर्शन पर रामायण जल्द ही खत्म होने जा रही है. लेकिन दर्शकों के लिए खुशी की बात है कि दूरदर्शन के बाद अब स्टार प्लस पर एक बार फिर से रामायण ऑन एयर हो रही है.

आज यानी 4 मई शाम 7: 30 बजे से स्टार प्लस पर मर्यादा पुरोषोत्तम राम की कहानी को दिखाया जाएगा. हाल ही में चैनल द्वारा शो का प्रोमो वीडियो भी दिखाया गया था. रामायण के सुनील लहरी ने भी ट्वीट कर कहा कि- दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रोग्राम को एक बार फिर और देखने का और सराहने का अवसर. रामायण एक बार फिर से स्टार प्लस पर देखने का अवसर 4 मई शाम 7: 30 मिलते हैं आपके घर में.

Good news Ramayan starting from today on Star Plus at 7:30 from 4th May please watch and I hope you enjoy again pic.twitter.com/dskvbc6vdm

— Sunil lahri (@LahriSunil) May 4, 2020