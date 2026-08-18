रामानंद सागर की रामायण में अरविंद त्रिवेदी नहीं, ये दिग्गज निभाता रावण का किरदार, फिर कैसे पलटी बाजी और रोल बन गया अमर

1987 में जब रामानंद सागर रामायण बना रहे थे, तो पूरा देश सोच रहा था कि लंकापति रावण का खूंखार रोल कौन निभाएगा. सेट पर सबकी पहली पसंद थे बॉलीवुड के सबसे बड़े विल्लेन अमरीश पुरी थे. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. फिर एक ऐसा अभिनेता जो आया, जो गुजरात से सिर्फ केवट का एक छोटा सा रोल मांगने आया था. वो अपनी चाल ढाल से भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रावण बन गया. चलिए जानते हैं कैसे हुई अरविंद त्रिवेदी की कास्टिंग.

अरविंद त्रिवेदी के अभिनय में थे माहिर

8 नवंबर 1938 को इंदौर में जन्मे अरविंद त्रिवेदी का बचपन उज्जैन में बीता. अभिनय का बुखार चढ़ा तो पढ़ाई के लिए मुंबई आ गए. उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती सिनेमा के बड़े नाम थे. लेकिन अरविंद जी के लिए रास्ता आसान नहीं था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुजराती थिएटर से की. सालों तक छोटे-मोटे रोल किए. नाटक मंडली के साथ गांव-गांव घूमकर संघर्ष किया. लगभग 40 सालों के लंबे सफर में उन्होंने 300 से ज्यादा गुजराती और हिंदी फिल्मों में काम किया.

कैसे हुई रावण की कास्टिंग?

जब रामायण की कास्टिंग शुरू हुई तो रामानंद सागर और उनकी पूरी टीम की पहली पसंद अमरीश पुरी थे. उनकी भारी आवाज और विलेन का आभा मंडल रावण के लिए परफेक्ट माना जा रहा था. लेकिन भारी फीस और डेट्स की वजह से बात नहीं बन पाई. लगभग 300 कलाकारों के ऑडिशन के बाद अरविंद त्रिवेदी गुजरात से मुंबई आए. वे तो रामानंद सागर से केवट नाव चलाने वाले का छोटा सा रोल मांगने आए थे. उन्होंने केवट का ऑडिशन दिया और जब बिना कुछ कहे अपनी चौड़ी छाती और रोबीली चाल के साथ वापस लौटने लगे तो रामानंद सागर की नजर उनकी चाल पर पड़ गई. रामानंद सागर तुरंत चिल्लाए. मुझे मेरा लंकेश मिल गया. इस बंदे में रावण का अहंकार और राजसी ठाट साफ दिखता है. रावण बनना जितना गर्व का काम था, उतना ही शारीरिक और मानसिक रूप से कष्टदाई भी.

कैसे शूटिंग में पहुंचते थे?

शूटिंग गुजरात के उमरगांव में होती थी. अरविंद त्रिवेदी रोज मुंबई से लोकल और पैसेंजर ट्रेनों के धक्के खाकर सेट पर पहुंचते थे. घंटों खड़े रहकर सफर करना पड़ता था. वॉइस ओवर रोज शूटिंग से पहले 5 घंटे भारी मेकअप लगता था. 10 किलो से ज्यादा का भारी मुकुट और गहने पहनकर वे घंटों शूटिंग करते थे. सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पर्दे पर राम जी को ललकारने वाले अरविंद जी असल जिंदगी में भगवान राम और शिव के अनन्य भक्त थे. सीन खत्म होते ही वे रो पड़ते थे और भगवान राम से हाथ जोड़कर माफी मांगते थे.

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