16 साल की बेटी को सेक्स टॉय देना चाहती थी टॉप एक्ट्रेस, पूछा- तुम एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करती…

Gautami Kapoor Controversy: बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर भी फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम हैं. गौतमी कपूर (Gautami Kapoor) ने कई टीवी शोज में काम किया है और घर-घर में पहचान बनाई है. लेकिन, यहां हम आज एक्ट्रेसके करियर या उनके टीवी शोज के बारे में नहीं बल्कि उनके एक ऐसे बयान के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से गौतमी कपूर कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई थीं. गौतमी ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें एक्ट्रेस ने 16 साल की बेटी को सेक्स टॉय देने की बात कही थी. इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने यह भी बताया था कि उन्होंने बेटी से इंटीमेसी पर भी बात की थी.

बेटी को सेक्स टॉय देना चाहती थी टॉप एक्ट्रेस

टीवी की फेमस एक्ट्रेस गौतमी कपूर (Gautami Kapoor Controversy) ने हॉटरफ्लाई को एक इंटरव्यू दिया था. जहां एक्ट्रेस ने बताया था कि उनकी बेटी जब 16 साल की हुई तो वह सोच में पड़ गई थीं कि उसे गिफ्ट में क्या दिया जाए. गौतमी ने आगे बताया, उन्होंने सोचा कि क्या बेटी को सेक्स टॉय या वाइब्रेटर देना चाहिए.

गौतमी कपूर ने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया कि इसपर उनकी बेटी का रिएक्शन क्या था. एक्ट्रेस ने कहा, उनकी बेटी यह सुनकर हैरान रह गई थी और कहा था मां, क्या आप पागल हो गई हैं, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है. तब मैंने उसे समझाया और कहा, इस बारे में सोचो. कितनी मां अपनी बेटियों से इस तरह की चीजों के बारे में बात करने के लिए तैयार होंगी. क्यों न तुम इसे आजमाओ.

एक्ट्रेस चाहती हैं बेटी करे हर चीज अनुभव

गौतमी कपूर (Gautami Kapoor Interview) ने इंटरव्यू में यह भी बताया, मेरी मां ने जो नहीं किया, वह अपनी बेटी के साथ करना चाहती हैं. वह चाहती हैं कि उनकी बेटी वो हर चीज एक्सपीरियंस करे, जो ज्यादातर महिलाएं अपने जीवन में नहीं कर पातीं और खुशियों को एक्सपीरियंस करे बिना ही जीती रहती हैं. गौतमी ने आगे कहा, उनकी बेटी 19 साल की है और वह इस बात को प्राउडली मानती है कि कम से कम उसकी मां ने यह सोचा.

गौतमी कपूर (Gautami Kapoor Tv and Web Shows) के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई टीवी शोज में काम किया है. एक्ट्रेस ने कहता है दिल, परवरिश, घर एक मंदिर, खेलती है जिंदगी आंख में चोली जैसे टीवी सीरियलों में काम किया है. इसके अलावा एक्ट्रेस ने ग्यारह ग्यारह, स्पेशल ऑप्स, स्पेशल ऑप्स 1.5 में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है. वहीं, एक्ट्रेस जल्द ही आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आने वाली हैं.