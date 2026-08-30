22 साल छोटी एक्ट्रेस को ‘गाल पर किस’ करने पर हुई थी कॉन्ट्रोवर्सी, अब उसी को सुधरने की नसीहत दे रहे राम कपूर; बोले- ‘मैं खुद को नहीं बदलने वाला’

टेलीविजन और फिल्मों के जाने-माने अभिनेता राम कपूर पिछले दिनों अपने एक विवाद की वजह से काफी चर्चा में आए थे. यह पूरा मामला एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा के साथ हुए उनके एक किसिंग वाकये से जुड़ा हुआ है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा था. श्रेया ने राम कपूर पर उनकी पर्सनल बाउंड्री पार करने और गाल पर किस करने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया था. अब इतने दिनों की खामोशी के बाद खुद राम कपूर ने एक पॉडकास्ट के दौरान इस पूरे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है और अपनी चुप्पी तोड़ी है. राम कपूर का साफ कहना है कि इस पूरी घटना को बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर और गलत तरीके से पेश किया गया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस विवाद के बाद श्रेया ने खुद उनसे बातचीत की थी और यह साफ किया था कि उनका ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था. राम कपूर ने दो टूक शब्दों में यह भी कह दिया है कि वह अपने बात करने या मिलने-जुलने के अंदाज को बिल्कुल नहीं बदलने वाले हैं. आइए जानते हैं कि इस कंट्रोवर्सी पर राम कपूर ने और क्या-क्या खुलासे किए हैं.

श्रेया कालरा के साथ किसिंग कॉन्ट्रोवर्सी बोले राम कपूर

नयनदीप रक्षित के पॉडकास्ट पर बातचीत करते हुए राम कपूर ने बताया कि इस विवाद के बाद उनकी श्रेया कालरा से कई बार बातचीत हुई. राम के मुताबिक, श्रेया ने खुद उनसे कहा था कि ‘सुनिए, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था और आप बिल्कुल ठीक हैं.’ राम ने अपने नेचर के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा कि वह स्वभाव से बहुत ही फिजिकल (खुले दिल से मिलने वाले) इंसान हैं और अपने पूरे 27 साल के करियर में वह हमेशा ऐसे ही रहे हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह लोगों के रिएक्शन या चीजों के गलत मतलब निकाले जाने की वजह से खुद को बदलने वाले नहीं हैं. राम का मानना है कि इस तरह की फालतू की कंट्रोवर्सी और छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर अपना वक्त बर्बाद करना जीवन में आगे बढ़ने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत तेजी से आगे निकलती है और वह अपनी जिंदगी की पॉजिटिविटी पर फोकस करना पसंद करते हैं.

27 साल के करियर और फीमेल कोस्मटार्स को लेकर कही बड़ी बात

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राम कपूर ने अपने लगभग तीन दशक लंबे लंबे फिल्मी और टीवी करियर का हवाला दिया. उन्होंने गर्व के साथ कहा कि इन 27 सालों में उनके साथ काम करने वाली किसी भी महिला या को-स्टार ने कभी भी उनके नेचर को लेकर कोई शिकायत नहीं की है. राम ने कहा कि उनका रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है कि वह अपने काम और को-एक्टर्स की इज्जत करना अच्छी तरह जानते हैं. इसलिए लोग क्या कहते हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. वह जैसे हैं, वैसे ही रहना पसंद करेंगे. राम ने यह भी जोड़ा कि वह इंटरनेट पर उठने वाले हर बेतुके विवाद पर सफाई देकर अपना समय खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास अपनी जिंदगी में ध्यान देने के लिए कई बेहतर और पॉजीटिव चीजें हैं.

अभी बच्ची है श्रेया, बहुत कुछ सीखना बाकी!

भले ही इस विवाद ने तूल पकड़ा हो, लेकिन राम कपूर ने क्लीयर किया कि उनके दिल में श्रेया कालरा के खिलाफ कोई भी कड़वाहट या गुस्सा नहीं है. श्रेया के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह एक अच्छी और अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्यारी लड़की हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि श्रेया अभी छोटी हैं और उन्हें अपने गुस्से पर काबू पाना तथा चीजों को शांत तरीके से संभालना सीखना बाकी है, यानी उन्हें अभी थोड़ा ‘बड़ा’ होना होगा. राम के अनुसार, उनके और श्रेया के बीच जो मतभेद हुए थे, वे किसी पर्सनल दुश्मनी का नतीजा नहीं थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि शो के दौरान श्रेया के अन्य लोगों के साथ भी कुछ वैचारिक मतभेद हुए थे. बहरहाल, राम कपूर के इस बयान के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है, जहां एक्टर ने अपनी तरफ से पूरी सफाई पेश कर दी है.

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