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क्या तुम गे हो?…’ राम कपूर के एक ‘किस’ से मची थी सनसनी, नमन शॉ ने सुनाया सालों पुराना किस्सा

लॉक अप सीजन 2 में राम कपूर को किस करने की आदत के कारण काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. वहीं इसी बीच एक्टर नमन शॉ ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि राम कपूर की किस करने की आदत के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.

By: Deepika Pandey | Published: July 27, 2026 1:03:22 PM IST

राम कपूर के किस करने के कारण नमन शॉ को हुई थी दिक्कत
राम कपूर के किस करने के कारण नमन शॉ को हुई थी दिक्कत


Ram Kapoor Kissing Habit: एक्टर राम कपूर इन दिनों नेटफ्लिक्स के शो ‘लॉक अप: सच या सजा’ को लेकर चर्चा में हैं. शो में महिला कंटेस्टेंट्स को किस करने की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है. इसी बीच उनके पुराने को-स्टार नमन शॉ ने भी एक ऐसा किस्सा बताया, जिसने उन्हें सालों तक परेशान रखा. नमन शॉ ने एक इंटरव्यू में बताया कि साल 2006 में टीवी शो ‘कसम से’ के सेट पर एक पत्रकार राम कपूर का इंटरव्यू लेने आया थ. 

बातचीत के दौरान पत्रकार ने नमन के बारे में पूछा तो राम कपूर ने उन्हें अपने पास बुलाया, गाल पर किस किया और मजाक में उनकी खूब तारीफ की. इस बर्तावे को मीडिया ने बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया. कई अखबारों में तो यहां तक छप गया था कि क्या राम कपूर और नमन शॉ गे हैं? इसके बाद लोगों ने नमन की सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए।

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परिवार भी हो गया था परेशान

नमन ने बताया कि ऐसी खबरें देखकर उनका परिवार भी काफी परेशान हो गया था. इंडस्ट्री में नए होने की वजह से उनके लिए इस तरह की बातें झेलना आसान नहीं था. लंबे समय तक लोग उनसे पूछते रहे कि वह स्ट्रेट हैं या गे? नमन ने कहा कि राम कपूर दिल के अच्छे और खुले विचारों वाले इंसान हैं लेकिन उन्हें अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति इस तरह के प्यार या मजाक में किए गए किस से सहज महसूस नहीं करता और इससे सामने वाला असहज हो सकता है.

‘लॉक अप’ में भी उठ चुका है विवाद

हाल ही में ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ की कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने भी कहा था कि राम कपूर के गाल पर किस करने से वह असहज हो गई थीं. उन्होंने बताया कि जब राम ने दोबारा गले लगाने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें पीछे कर दिया. शो में शिवांगी जोशी, पामेला सेरेना और अन्य कंटेस्टेंट्स को किस करने को लेकर भी राम कपूर की आलोचना हुई है.

कौन हैं नमन शॉ?

नमन शॉ को पहचान ‘इंडियाज़ बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज’ से मिली थी. इसके बाद उन्होंने ‘काव्यांजलि’, ‘कसम से’, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’, ‘कसौटी ज़िंदगी की’, ‘साथ निभाना साथिया’ और हाल ही में ‘मंगल लक्ष्मी’ जैसे कई लोकप्रिय टीवी शोज़ में काम किया.

ये भी पढ़ें: 26 की उम्र में पति की मौत, समाज के खिलाफ जाकर फिल्मों में रखा कदम, 40 साल के बेटे को खोया..जानिए उनकी दर्दभरी कहानी

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