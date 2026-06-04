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Peddi: कोई थिएटर में ही लगाने लगा ठुमके, तो कोई गदा और बल्ला लेकर पहुंचा; राम चरण की फिल्म ‘पेद्दी’ के लिए उत्साहित दिखे फैंस

Peddi Movie: साउथ सुपरस्टार राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' आज 04 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. इस फिल्म को लेकर दर्शक थिएटर में काफी उत्साहित दिख रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 4, 2026 10:55:30 AM IST

पेद्दी
पेद्दी


राम चरण और जान्हवी कपूर अभिनीत फिल्म ‘पेद्दी’ चार जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. दर्शक फिल्म को देखने थिएटर्स में पहुंच रहे हैं. जहां से उनके नाचते-गाते वीडियोज सामने आ रहे हैं. एक फैंस तो गदा और बल्ला लेकर पहुंच गया. वहीं एक लड़की तो थिएटर में ही नाचने लगी. ये राम चरण की दीवानगी बयां कर रही है. 

थिएटर में ही लगाए ठुमके

कुछ वीडियो सिनेमाघरों से वायरल हो रहे हैं, जिसमें लड़किया फिल्म पेद्दी के गाने को देखते ही थिएटर में सबके सामने डांस करनी लगती है. एक लड़की तो गजब के ठुमके लगाते दिख रही हैं. उसके स्टेप्स दर्शक बेहद उत्साहित हो रहे हैं. फिल्म के प्रति ये दीवानगी बता रही है, कि लोग इस फिल्म को बहुत पसंद कर रहे हैं. 

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गदा और बल्ला लेकर पहुंचा फैन

एक फैन तो सिनेमाघर मे गदा और बल्ला लेकर पहुंचा जाता है. क्योंकि इस फिल्म में राम चरण के किरदार को कुश्ती और क्रिकेट खेलते भी दिखाया गया है. इस फिल्म के किरदार से प्रभावित होकर फैंस ने यह किया. पीटीआई से बता करते हुए उसने बताया कि पेद्दी फिल्म बेहद शानदार है. 

कई और वीडियोज हो रहे हैं वायरल 

फिल्म के बारे में

बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस स्पोर्ट्स ड्रामा में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ बोमन ईरानी, ​​शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और जाह्नवी कपूर भी हैं. फिल्म एक प्रतिभाशाली एथलीट की कहानी है जो क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ सहित कई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है.

Tags: janhvi kapoorpeddiPeddi MovieRam Charan
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Peddi: कोई थिएटर में ही लगाने लगा ठुमके, तो कोई गदा और बल्ला लेकर पहुंचा; राम चरण की फिल्म ‘पेद्दी’ के लिए उत्साहित दिखे फैंस

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Peddi: कोई थिएटर में ही लगाने लगा ठुमके, तो कोई गदा और बल्ला लेकर पहुंचा; राम चरण की फिल्म ‘पेद्दी’ के लिए उत्साहित दिखे फैंस
Peddi: कोई थिएटर में ही लगाने लगा ठुमके, तो कोई गदा और बल्ला लेकर पहुंचा; राम चरण की फिल्म ‘पेद्दी’ के लिए उत्साहित दिखे फैंस
Peddi: कोई थिएटर में ही लगाने लगा ठुमके, तो कोई गदा और बल्ला लेकर पहुंचा; राम चरण की फिल्म ‘पेद्दी’ के लिए उत्साहित दिखे फैंस
Peddi: कोई थिएटर में ही लगाने लगा ठुमके, तो कोई गदा और बल्ला लेकर पहुंचा; राम चरण की फिल्म ‘पेद्दी’ के लिए उत्साहित दिखे फैंस