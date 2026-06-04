Peddi: कोई थिएटर में ही लगाने लगा ठुमके, तो कोई गदा और बल्ला लेकर पहुंचा; राम चरण की फिल्म ‘पेद्दी’ के लिए उत्साहित दिखे फैंस

राम चरण और जान्हवी कपूर अभिनीत फिल्म ‘पेद्दी’ चार जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. दर्शक फिल्म को देखने थिएटर्स में पहुंच रहे हैं. जहां से उनके नाचते-गाते वीडियोज सामने आ रहे हैं. एक फैंस तो गदा और बल्ला लेकर पहुंच गया. वहीं एक लड़की तो थिएटर में ही नाचने लगी. ये राम चरण की दीवानगी बयां कर रही है.
थिएटर में ही लगाए ठुमके
कुछ वीडियो सिनेमाघरों से वायरल हो रहे हैं, जिसमें लड़किया फिल्म पेद्दी के गाने को देखते ही थिएटर में सबके सामने डांस करनी लगती है. एक लड़की तो गजब के ठुमके लगाते दिख रही हैं. उसके स्टेप्स दर्शक बेहद उत्साहित हो रहे हैं. फिल्म के प्रति ये दीवानगी बता रही है, कि लोग इस फिल्म को बहुत पसंद कर रहे हैं.
This girl absolutely set the theatre on fire dancing to Hellallallo.❤️🔥#Hellallallo #PEDDI #RamCharan#BlockBusterPeddi pic.twitter.com/NXCtJNEecH
— Ö𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮_🍊 (@OhMerijan) June 3, 2026
#peddi pic.twitter.com/B7PbSaKL3q
— Sagar MB (@MB___DHFM) June 3, 2026
गदा और बल्ला लेकर पहुंचा फैन
एक फैन तो सिनेमाघर मे गदा और बल्ला लेकर पहुंचा जाता है. क्योंकि इस फिल्म में राम चरण के किरदार को कुश्ती और क्रिकेट खेलते भी दिखाया गया है. इस फिल्म के किरदार से प्रभावित होकर फैंस ने यह किया. पीटीआई से बता करते हुए उसने बताया कि पेद्दी फिल्म बेहद शानदार है.
VIDEO | Fans hail Tollywood star Ram Charan’s performance in Peddi after its premiere show at IMAX, Hyderabad.#Peddi #RamCharan
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/0l39qTr3WT
— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2026
कई और वीडियोज हो रहे हैं वायरल
#Peddi CHIKIRI CHIKIRI on the big screen is so good 😭🔥 @AlwaysRamCharan pic.twitter.com/Kay6LAFN8Q
— jay. (@jayanthszn) June 3, 2026
Peddi 2026 Review
⭐⭐⭐⭐⭐
Watched Premier at Sandhya Theater Bangalore,
పెద్ది ఆడలేదు పోరాడాడు 🥺
Peddi Peddi Peddi 🔥🕺
Wow, wow, wow! What a film. It felt like a complete and honest masterpiece. I can proudly say that Peddi will be an Much Needed TFI Industry Hit ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/tXhu6VtStp
— Teja Jale (@jale_teja) June 3, 2026
Title Card 🥵🥵#Peddi #RamCharan pic.twitter.com/LxOugK31Zz
— 3vkrm🦬 (@kalyan_747) June 3, 2026
फिल्म के बारे में
बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस स्पोर्ट्स ड्रामा में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ बोमन ईरानी, शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और जाह्नवी कपूर भी हैं. फिल्म एक प्रतिभाशाली एथलीट की कहानी है जो क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ सहित कई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है.