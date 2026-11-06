‘रामायण’ में सूर्पनखा बनना रकुल प्रीत सिंह के लिए था बड़ा चैलेंज, हर दिन लगते थे 4 घंटे; एक्ट्रेस ने फिल्म का BTS शेयर कर बताया अनुभव

नितेश तिवारी की बहुचर्चित फिल्म ‘रामायण’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में रकुल प्रीत सिंह सूर्पनखा के किरदार में नजर आ रही हैं. अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़े अपने अनुभव साझा किए हैं और अपने रोल के पीछे के स्ट्रगल को बताया. साथ ही उन्होंने इस सफर में साथ देने के लिए फिल्म के मेकर्स का आभार जताया है.

एक्ट्रेस ने शेयर की BTS तस्वीरें

इंस्टाग्राम पर रकुल प्रीत सिंह ने रामायण फिल्म के शूट से जुड़ी BTS तस्वीरें शेयर कीं. एक पिक में वह सेट पर अपना मेकअप करवाती हुई दिख रही हैं और दूसरी में वह सीन के लिए क्यूज़ लेते हुए सेट पर खड़ी थीं. इसके अलावा अन्य तस्वीरों में वह सूर्पनखा के किरदार में ढलने के लिए तैयारी कर रही हैं.

रकुल प्रीत सिंह ने कैप्शन में क्या लिखा?

कैप्शन में रकुल प्रीत सिंह ने लिखा कि वह इतने लंबे समय से फिल्म के बारे में बात करने के लिए उत्सुक थीं और आखिरकार वह समय आ गया है. उन्होंने कहा, ‘यह मेरे लिए बहुत खास सफर रहा है. हर दिन ऐसा नहीं होता कि आपको ऐसी कहानी का हिस्सा बनने का मौका मिले जो पीढ़ियों से हमारे जीवन और संस्कृति का हिस्सा रही हो. रामायण को इतने बड़े पैमाने पर जीवंत होते देखना वाकई कुछ और ही है. एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनना जो हमारे देश के लिए बहुत मायने रखती है, और इसे इतने बड़े पैमाने पर एक साथ आते देखना, इस सफर को और भी खास बनाता है.’

फिल्म के क्रू मेंबर्स का किया धन्यवाद

अभिनेत्री ने पूरी कास्ट और क्रू को भी धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, ‘शुक्रिया नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी सर. ये दूर की सोचने वाले लोग हैं जिन्होंने बड़े सपने देखे और इस सोच को हकीकत में बदला. उनकी कड़ी मेहनत और भारत से दुनिया के लिए कुछ खास बनाने की चाहत एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली यात्रा रही है.’

फिल्म के बारे में

‘रामायण’ महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य पर आधारित फिल्म है. इसकी कहानी भगवान राम के जीवन और रावण के साथ उनके युद्ध के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में हैं. इस फिल्म को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश की कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर बनाया है. फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. इसका अगला भाग साल 2028 में रिलीज होने वाला है.

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