Home > मनोरंजन > Celebs Rakhi 2025: अक्षय कुमार से लेकर अमृता अरोड़ा तक… एक क्लिक में देखें, कैसे इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने मनाया रक्षाबंधन

Celebs Rakhi 2025: अक्षय कुमार से लेकर अमृता अरोड़ा तक… एक क्लिक में देखें, कैसे इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने मनाया रक्षाबंधन

Celebs Rakhi 2025: अक्षय कुमार, संजय दत्त, भूमि पेडनेकर, तापसी पन्नू, कृति सेनन से लेकर अमृता अरोड़ा तक ने रक्षाबंधन 2025 को खास अंदाज़ में सेलिब्रेट किया। देखें इन सेलेब्रिटीज़ की प्यारी राखी तस्वीरें और भावुक पल, सिर्फ एक क्लिक में।

Published By: Shivani Singh
Published: August 9, 2025 17:50:53 IST

Celebs Rakhi 2025: अक्षय कुमार से लेकर अमृता अरोड़ा तक… एक क्लिक में देखें, कैसे इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने मनाया रक्षाबंधन

 Celebs Rakhi 2025: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते में प्यार, विश्वास और साथ निभाने का प्रतीक है। हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड और टीवी जगत के कई सितारों ने इस खास मौके को पूरे उत्साह और प्यार के साथ सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पर इन सेलिब्रेशन्स की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हुए, जिनमें भाई-बहन के बीच का अपनापन और भावनाएं साफ झलक रही हैं।

https://www.instagram.com/p/DNINdGXTs3f/?utm_source=ig_embed&ig_rid=b8460a96-4e09-4c68-8958-51f637a2eb8f

अक्षय कुमार हुए भावुक, याद आई मां की

बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी कुमार’ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन पर अपनी बहन अलका भाटिया के साथ एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की। फोटो में अलका उन्हें राखी बांधते वक्त आरती उतार रही हैं और अक्षय आंखें बंद किए भावुक नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “आंखें बंद हैं तो मां दिख रही है और आंखें खोल कर तेरी स्माइल, लव यू अलका, हैप्पी राखी।”

https://www.instagram.com/duttsanjay/?utm_source=ig_embed&ig_rid=93dbb0ac-0377-4f50-ba20-f1f20b66f0a3

संजय दत्त और सोनू सूद के दिल छू लेने वाले संदेश

संजय दत्त ने अपनी बहनों प्रिया और अंजू के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि बहनों का साथ उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने प्यार और शक्ति से भरने के लिए अपनी बहनों का शुक्रिया अदा किया।
वहीं, सोनू सूद ने अपनी बहनों मोना भाजी और मालविका के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें राखी की बधाई दी और जल्द मिलने का वादा किया।

https://www.instagram.com/p/C-1xUl9IPQo/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e02d67d0-907d-4c8b-9340-687aef1a4a90

https://www.instagram.com/p/CDa9kZxg3If/?utm_source=ig_embed&ig_rid=821f94c8-92ce-4eef-9362-e7a8af6a691c

अनन्या पांडे और अहान का खास बॉन्ड

युवा अभिनेत्री अनन्या पांडे ने भी रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई अहान के साथ बचपन से लेकर इस साल तक की तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने लिखा, “हैप्पी रक्षाबंधन अहानी।”

बहनों के बीच राखी का प्यार

भूमि पेडनेकर और उनकी बहन समीक्षा पेडनेकर ने एक-दूसरे को राखी बांधते हुए इस दिन को खास बनाया। कृति सेनन और नुपूर सेनन, तापसी पन्नू और शगुन पन्नू, मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा जैसी पॉपुलर बॉलीवुड सिस्टर्स ने भी राखी बांधकर एक-दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया।

सेलिब्रेशन्स की गूंज सोशल मीडिया पर

रक्षाबंधन 2025 पर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के सितारों ने अपने-अपने अंदाज़ में इस दिन को सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर इन तस्वीरों ने फैंस का दिल जीत लिया और भाई-बहन के रिश्ते की गहराई को एक बार फिर याद दिला दिया।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहां दफ्न...

August 9, 2025

खुद को रखना चाहते है शांत, तो आज से शुरू...

August 9, 2025

सावधान!Brain Tumor शुरुआती संकेत हो सकते हैं सिरदर्द और आंखों...

August 9, 2025

अगर आपको भी चाहिए ग्लोइंग स्किन , तो जरूर ट्राई...

August 8, 2025

स्किन ग्लो चाहिए? खाएं ये 8 सुपरफूड – असर दिखेगा...

August 8, 2025

how-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packedhow-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packed-superfoods-superfoods

August 8, 2025
Celebs Rakhi 2025: अक्षय कुमार से लेकर अमृता अरोड़ा तक… एक क्लिक में देखें, कैसे इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने मनाया रक्षाबंधन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Celebs Rakhi 2025: अक्षय कुमार से लेकर अमृता अरोड़ा तक… एक क्लिक में देखें, कैसे इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने मनाया रक्षाबंधन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Celebs Rakhi 2025: अक्षय कुमार से लेकर अमृता अरोड़ा तक… एक क्लिक में देखें, कैसे इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने मनाया रक्षाबंधन
Celebs Rakhi 2025: अक्षय कुमार से लेकर अमृता अरोड़ा तक… एक क्लिक में देखें, कैसे इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने मनाया रक्षाबंधन
Celebs Rakhi 2025: अक्षय कुमार से लेकर अमृता अरोड़ा तक… एक क्लिक में देखें, कैसे इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने मनाया रक्षाबंधन
Celebs Rakhi 2025: अक्षय कुमार से लेकर अमृता अरोड़ा तक… एक क्लिक में देखें, कैसे इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने मनाया रक्षाबंधन
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?