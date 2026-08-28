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Rakhi Sawant Video: काबा शरीफ के सामने राखी सावंत ने की नेपाल के लिए दुआ, ‘इन सबकी तरफ से मैं माफी मांगती हूं, मेरे…’

Rakhi Sawant Viral Video: राखी सावंत ने कहा कि या मेरे रब मैं दुआ करती हूं कि नेपाल में जो बाढ़ आई है, जो तूफान आया है वो रुक जाए. वहां के बूढ़े, बच्चे, जो कहर आया है वो रुक जाए, थम जाए, मेरे खुदा. इन सबकी तरफ से मैं माफी मांगती हूं, मेरे परवरदिगार.

By: Hasnain Alam | Published: August 28, 2026 9:26:42 PM IST

राखी सावंत ने की नेपाल के लिए दुआ
राखी सावंत ने की नेपाल के लिए दुआ


Rakhi Sawant Viral Video: बॉलीवुड में ड्रामा क्वीन की पहचान रखने वाली और अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली राखी सावंत का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, राखी सावंत उमराह करने मक्का शरीफ पहुंची हुई हैं, वायरल वीडियो वहीं का है. वीडियो में वह नेपाल में आए बाढ़ को लेकर परेशान दिख रही हैं. राखी सावंत ने नेपाल के लिए दुआ मांगते हुए कहा कि जो भी कहर वहां आया है, वो ठहर जाए.

राखी सावंत ने कहा- “या मेरे रब मैं दुआ करती हूं कि नेपाल में जो बाढ़ आई है, जो तूफान आया है वो रुक जाए. वहां के बूढ़े, बच्चे, जो कहर आया है वो रुक जाए, थम जाए, मेरे खुदा. इन सबकी तरफ से मैं माफी मांगती हूं, मेरे परवरदिगार. जो हमारे भारतीय वहां फंस गए हैं, नेपाली लोग फंस गए हैं सब खैर से हों और सही सलामत हों. नेपाल में सारे बच्चे, बूढ़े, जानवर, सबको बचाएं. मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूं मेरे खुदा मेरे परवरदिगार.”

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इससे पहले राखी सांवत ने एक और वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने जेन-जी पीढ़ी के लिए दुआएं की थीं. साथी ही राखी सावंत ने युवा पीढ़ी से अपील की कि वो अपने मां-बाप को न सताएं, बल्कि खुद की कमाई से अपनी और उनकी सेवा करें. उन्होंने मंत्रियों और सरकार से भी ईमानदारी से काम करने की अपील की.

राखी सावंत वीडियो में कहा, “या मेरे खुदा, हमारे परवरदिगार! मेरे देश को बचा लो खुदा, मेरे देश को बचा लो. गलत लोगों से मेरे देश को बचा लो. मेरे देश की एजुकेशन, मेरे देश के जेन जी को बचा लो. उनको ढेर सारी नौकरियां दो. मेरी जेन जी को अच्छी पढ़ाई-लिखाई दो. या खुदा मैं दुआ करती हूं कि ये जितने भी मंत्री-शंत्री हैं, ये ईमानदारी से चलें. जेन जी को ढेर सारी बरकत दें, उनकी कोई तौहीन ना करो. उनकी कोई बेइज्जती ना करे.”

फिलहाल ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Tags: bollywood newsrakhi sawant
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