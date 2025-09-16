वो हसीनाएं जिनपर चढ़ा खूबसूरती का ऐसा बुखार, एक ने तो बड़े B**bs के लिए 16 की उम्र में करवाई Breast Surgery

5 actresses who went for Breast Surgery: बॉलीवुड से लेकर पूरे एंटरटेनमेंट जगत में ऐसी तमाम हस्तियां हैं जिन्होंने खूबसूरती पाने के लिए सारी हदें पार कर दीं. इस लिस्ट में इंडस्ट्री की कई बड़ी हिरोइनों के नाम हैं. लेकिन, सबसे पॉपुलर राखी सावंत हैं. जिन्हें अक्सर खुलकर अपने फिगर और करियर की शुरुआत में झेली गई आलोचनाओं को शेयर करते देखा जाता है. राखी उनमें से एक हैं जो अपने फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट करने से नहीं कतरातीं.

आज के दौर में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से लेकर आम लोग भी अपनी बॉडी को अच्छा और खूबसूरत दिखाने के लिए सर्जरी करवाते हैं. ब्रेस्ट और लिप सर्जरी इनमें बेहद कॉमन है. आज हम आपको कुछ ऐसी बॉलीवुड हसीनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने ब्रेस्ट सर्जरी करवाई हुई है. लेकिन, उनके नाम से आप शायद ही वाकिफ होंगे.

1.राखी सावंत







इस लिस्ट में पहला नाम आता है बॉलीवुड की आईटम गर्ल और ड्रामा क्वीन राखी सावंत का. राखी बताती हैं कि उन्होंने खूबसूरत दिखने की चाह में 16 साल की उम्र में ही ब्रेस्ट सर्जरी का सहारा लिया था.

2. कंगना रनौत









अपने बोल्ड और बेबाक बयानों के लिए मशहूर कंगना का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. कंगना ने भी ब्रेस्ट सर्जरी करवा रखी है. बताया जाता है कि उन्होंने ये सर्जरी चोरी छुपे करवाई थी, लेकिन आज के जमाने में लोगों से कैसे कुछ छुप सकता है.

3. बिपाशा बसु







बिपाशा बसु जो आज एक सिंपल लाइफ जीती हैं, एक दौर में वो बॉलीवुड की हॉटेस्ट एक्ट्रेस में शुमार थीं. बेबी होने के बाद उन्होंने अपना वेट काफी गेन कर लिया लेकिन ब्रेस्ट सर्जरी के बाद उनका फिगर बड़ी बड़ी हसीनाओं के परफेक्ट फिगर को टक्कर देता था.

4. आयेशा टाकिया

आयेशा टाकिया जिन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म वॉन्टेड में लीड रोल प्ले किया, आज वो इंडस्ट्री से गायब हो गईं. लेकिन, उन्होंने ब्रेस्ट सर्जरी के साथ साथ कई सर्जरी करवाई, जिसके बाद उनका फिगर तो छोड़ो चेहरा भी बिगड़ गया है.

5. शिल्पा शेट्टी

शिल्पा शेट्टी, इस लिस्ट में ये नाम सुनकर आप चौंक गए होंगे. लेकिन, शिल्पा ने भी अपने परफेक्ट बॉडी शेप को फ्लॉन्ट करने के लिए ब्रेस्ट सर्जरी का सहारा लिया है.