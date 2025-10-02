Donald Trump निकले Rakhi Sawant के असली पिता, एक्ट्रेस ने सालों बाद किया खुलासा; बोली- मेरी मां…

Rakhi Sawant Viral Video: राखी सावंत (Rakhi Sawant) मीडिया काफी समय से गायब चल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर वह मीडिया के सामने आ गई हैं. वह पिछले कई महीनों से दुबई (Dubai) में समय गुजार रही थीं. वह पैप्स की पसंदीदा एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार थीं. वह अक्सर उनके साथ मस्ती करती और भर-भर कर कंटेंट देती. राखी अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. इस बार फिर मुंबई वापस आने के बाद उन्होंने अपने बयान से सभी को हैरान कर दिया है. वहीं अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है.

डोनाल्ड ट्रंप निकले राखी के पापा

वायरल वीडियो में राखी (Rakhi Sawant Viral Video) अपनी मां और पिता को लेकर बात कर रही हैं. वह कह रही हैं कि– मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है. लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी. जिसमें मां ने लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) तुम्हारे असली पिता हैं. इसके बाद पैप्स ने मजे लेते हुए कहा कि– वह मोदी जी के बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं. इसके जवाब में राखि ने कहा कि– थैक्यू सो मच, मेरे साथ पंगा न लो. वीडियो से साफ पता लग रहा है कि इस बात की कोई सच्चाई नहीं है. राखी ने यह बात मजाक के तौर पर कही थी. वह मीडिया के सामने बेबाकी से दिए जाने वाले बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं.







पाकिस्तानी एक्टर से शादी करने वाली थी राखी सावंत

इसके अलावा राखी के कई और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं. जिनमें वह कहती नजर आ रही हैं, कि वह बिग बॉस 19 (Bigg Bos 19) में एंट्री लेंगी और जमकर बवाल मचाएंगी. हालांकि मेकर्स ने अभी इस बात को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है. बता दें कि वह हाल ही में टीवी एक्ट्रेस अविका गौर और मिलिंद चंदवानी (Avika Gor And Milind Chandwani) के शादी में पहुंची थी. कपल ने पति, पत्नी और पंगा के सेट पर ही सात फेरे लिए थे. बता दें कि इस साल की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तानी एक्टर से शादी करने वाली हैं.