‘चुड़ैल थप्पड़ भूल गई, भगौड़ी क्या बकवास कर रही..’ कंगना रनौत के Gen Z पर बयान को लेकर भड़कीं राखी सावंत; बोला हमला

राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है. जिसमें वह बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत पर जोरदार जुबानी हमला करती नजर आ रही हैं. ये वीडियो राखी ने कंगना के हालिया NEET प्रोटेस्ट में Gen Z और महिलाओं पर दिए गए बयान के विरोध में बनाया है. राखी सावंत ने वीडियो में कंगना को चुड़ैल तक कह दिया. इसके अलावा उन्हें थप्पड़कांड की भी याद दिलाई.

राखी सावंत ने कंगना के बयान पर जताई नाराजगी

राखी सावंत ने कंगना रनौत पर पलटवार करते हुए उन्हें चुड़ैल, खजवी और गटर माउथ कहा है. राखी ने कंगना रनौत के हालिया बयान को लेकर यह वीडियो बनाया, जिसमें कंगना ने यंग महिलाओं, स्टूडेंट्स और Gen Z पर टिप्पणी की थी. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में राखी ने कंगना के पॉलिटिकल राइज पर सवाल उठाए और उन पर पार्लियामेंट में बैठकर देश की बेटियों के बारे में बुरा बोलने का आरोप लगाया.

राखी ने कहा- आपने MP बनने के लिये क्या किया?

राखी सावंत ने कंगना रनौत पर टिप्पणी करते हुए अपने वीडियो में कहा, ‘आपने MP बनने के लिए क्या किया? अगर आप कभी बाहर जाकर इलेक्शन लड़ेंगी, तो आपको लोगों के वोट भी नहीं मिलेंगे. मुझे नहीं पता कि आप मंडी में इतना बड़ा नाम कैसे बनीं, या आज आप इस पोजीशन पर कैसे पहुंचीं.’

Gen Z को लेकर टिप्पणी पर भड़कीं

राखी ने Gen Z और जवान लड़कियों के बारे में कंगना की बातों पर भी एतराज़ जताया. उन्होंने कहा, ‘आप हमारे देश की लड़कियों के बारे में क्या कह रही हैं? आप मेरे स्टूडेंट्स के बारे में, हमारे देश की बेटियों के बारे में क्या कह रही हैं?’ उन्होंने आगे कहा कि कंगना पार्लियामेंट में बैठकर देश की लड़कियों के बारे में बुरा बोल रही थीं. इतना ही नहीं, राखी ने 2024 की उस घटना का ज़िक्र करते हुए , जिसमें चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर किसानों की बेइज़्ज़ती करने पर CISF के एक कॉन्स्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था. इस बात को याद करते हुए उन्होंने कहा लगता है कि वो और थप्पड़ खाएंगी.

कंगना रनौत ने क्या कहा?

कंगना रनौत ने जंतर मंतर हुए प्रोटेस्ट को लेकर Gen Z के विरोध प्रदर्शन की आलोचना की. कंगना ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी “बदसूरती” और “घटिया भाषा” एक साथ कभी नहीं देखी. उन्होंने प्रदर्शनकारियों की परवरिश पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और खूबसूरत लोगों का देश है. पोस्ट के अंत में कंगना ने लिखा कि इन रील्स को देखकर वह काफी दुखी हैं और उन्हें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत महसूस हो रही है.

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