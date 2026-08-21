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‘गोविंदा जी को ब्लू ड्रम में डाल…’, राखी सावंत दे रही सुनीता को नए-नए आइडिया; वीडियो देख बॉलीवुड में मची हलचल

Rakhi Sawant On Govinda-Sunita Controversy: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी और अपनी पत्नी को लेकर चर्चाओं में घिरे हुए है। हर कोई सिर्फ गोविंदा और उनके लव अफेयर को लेकर चर्चा कर रहा है.

By: Heena Khan | Published: August 21, 2026 9:52:50 AM IST

govinda sunita controversy
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Rakhi Sawant On Govinda-Sunita Controversy: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी और अपनी पत्नी को लेकर चर्चाओं में घिरे हुए है. हर कोई सिर्फ गोविंदा और उनके लव अफेयर को लेकर चर्चा कर रहा है. बॉलीवुड कलाकारों से लेकर गोविंदा के फैंस तक उनकी पत्नी सुनीता को सपोर्ट कर रहे हैं. वहीं अब राखी सावंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमे वो सुनीता का समर्थन करती दिखीं. सुनीता ने गोविंदा के कथित अफ़ेयर्स के बारे में कई बार खुलकर बात की है; उन्होंने तलाक के लिए अर्ज़ी भी दी थी, हालांकि हाल ही में उन्होंने वो अर्ज़ी वापस ले ली. अब, मीडिया के सामने राखी सावंत के साथ सुनीता की फोन पर हुई बातचीत के बाद यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है.

सुनीता ने वापस लिया तलाक के केस 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, सुनीता ने हाल ही में अपने पति के ख़िलाफ़ तलाक का केस वापस लेकर सबको चौंका दिया. अब, राखी सावंत के साथ बातचीत में उन्होंने रिश्ते के बारे में कई बड़े खुलासे हुए. सुनीता ने फोन कॉल पर राखी से कई ऐसे दावें किए जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. 

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गोविंदा को नीले ड्रम में…

 इस मुद्दे पर बात करते हुए राखी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने कहा, “सुनीता गोविंदा से बहुत प्यार करती हैं; वरना, अगर वह चाहतीं, तो गोविंदा को नीले ड्रम में भरकर पहाड़ पर ले जाकर नीचे फेंक सकती थीं, उनकी चाय में ज़हर मिला सकती थीं, या उन्हें ज़िंदा दीवार में चुनवा भी सकती थीं. लेकिन वह बहुत अच्छी इंसान हैं.” अब यह देखना बाकी है कि इस बातचीत के बाद गोविंदा कोई टिप्पणी करते हैं या नहीं.

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Tags: bollywoodgovinda wiferakhi sawant
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