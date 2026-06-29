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‘आमिर खान सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही पसंद करते हैं’, शादी को लेकर राखी सावंत का बड़ा बयान; बोलीं- इस्लाम अपना लूंगी

Rakhi Sawant: हाल ही में राखी सावंत ने आमिर खान को लेकर बड़ी बात कह दी है. उन्होंने कहा कि वह आमिर से शादी करना चाहती हैं. जानिए पूरी बात.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 29, 2026 10:40:35 PM IST

आमिर खान और राखी सावंत
आमिर खान और राखी सावंत


एक्ट्रेस-मॉडल राखी सावंत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वह अक्सर अपने उल्टे-सीधे बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं. इस बार उन्होंने कहा कि आमिर खान को हमेशा हिंदू लड़कियां ही पसंद आती हैं और वो उनसे ही शादियां करते हैं. इसके साथ ही राखी ने कहा कि वह आमिर से शादी से करनी चाहती हैं. 

आमिर खान से शादी करना चाहती हैं राखी

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें राखी सावंत ने कहा, ‘आमिर खान सर की बीवियां क्यों नहीं टिकती हैं यार? आमिर सर, सारा रिकॉर्ड तो आपने ही ब्रेक कर लिया है. कितनी शादियां करते हो, कितने तलाक लेते हो, कितने बच्चे पैदा करते हो। चौथी शादी के लिए मैं रेडी हूं.’
 
इसके आगे बातचीत करते हुए राखी सावंत ने बोला, ‘आमिर सर को केवल हिंदू लड़कियां ही शादी करने के लिए पसंद आती हैं. तो मैं तैयार हूं. हम भी इस्लाम कबूल कर लेंगे. दूसरी लड़कियां भी तो कर ही रही हैं.’ 

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आकांक्षा चमोला को लेकर क्या कहा?

रियलिटी शो ‘लॉक अप सीजन 2’ के पहले एपिसोड में आकांक्षा चमोला द्वारा गौरव खन्ना से तलाक पर दी गई प्रतिक्रिया पर राखी सावंत ने कहा कि झूठी. इसके बाद एक हंसने वाला इमोजी लगाया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह आकांक्षा की घोषणा से संतुष्ट नहीं थीं. इसके बाद राखी की टिप्पणी ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया और यूजर्स की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है.  

यह खबर भी पढ़ें: ‘विग लाओ, मैं साड़ी पहन लेता हूं, मूंछे भी…’ बेटी रीवा को रोता देख मां बनने चले रवि किशन, अलायंस के मंच पर छूटा हंसी…

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Tags: aamir khanrakhi sawant
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