राखी सावंत ने विमान में किया हंगामा, पाकिस्तान जानें के दिखी बेताब, वायरल वीडियो

नई दिल्ली: बॉलीवुड की ड्रामा क्वीं कही जाने वाली राखी सावंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है । जिसमे देखा जा सकता है कि वो अपनी शादी के लिए पकिस्तान जाने के लिए कह रही है। हालांकि इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बताया जा रहा है .बता दें राखी पब्लिसिटी के लिए सेलेब्स के साथ झगड़े से लेकर, नकली शादियां भी शामिल है चुकी हैं. एक तरफ जहां कुछ लोग राखी के ऐसे अंदाज़ की आलोचना करते है, दूसरी ओर कई लोग उन्हें पसंद भी करते है। इसी बीच फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कितनी सच्चाई है. आइए जानते है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि राखी एक प्लेन में है, जिसमें वह दुल्हन की तरफ सजी हुई है और वह प्लेन में एयर होस्टेज से दरवाजा खोलने की जिद कर रही है और पाक़िस्तान जाने की बात कहती हुई नजर आ रही है. लेकिन एयर होस्टेज दरवाजा खोलने से मना कर देती है। जिसके बाद एक्ट्रेस सीट बेल्ट लगाने से भी इंकार कर देती है । हालांकि मीडिया रिपोर्ट की जांच के बाद सामने आया है कि यह एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। जिसे एविएशन, ट्रेवल और टूरिज्म के क्षेत्र में डिग्री देने वाले संस्थान ने अपनी मार्केटिंग रणनीति के तहत बनाकर अपलोड किया है।

