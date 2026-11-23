राकेश बेदी के मुताबिक, 1981 में आई फिल्म ‘एक दूजे के लिए’ को ‘धुरंधर’ से भी ज्यादा शानदार रिस्पॉन्स मिला था. उन्होंने बताया कि उस फिल्म में उनके किरदार से नाराज दर्शकों ने उन्हें चिट्ठियां भेजकर जान से मारने की धमकी दी थी. वहीं, ‘धुरंधर’ में जमील जमाली के रोल ने उन्हें लंबे समय बाद जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई है.

अभिनेता ने क्या कहा?

राकेश बेदी ने 21 नवंबर को हुए 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ‘धुरंधर’ की स्क्रीनिंग में बताया कि ‘एक दूजे के लिए’ फिल्म कई शहरों में लंबे समय तक चली थी. साथ ही बताया कि फिल्म में उनके किरदार को दर्शकों ने इतना गंभीरता से लिया कि कुछ लोग उसे हीरो-हीरोइन की परेशानी की वजह मानने लगे थे.

‘धुरंधर’ से बड़ी हिट थी ‘एक दूजे के लिए’

अभिनेता ने कहा, ‘मैं एक दूजे के लिए का हिस्सा था , जिसकी सफलता की आज की पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर सकती. यह ‘धुरंधर’ से भी बड़ी हिट थी. हालांकि, ‘धुरंधर’ सोशल मीडिया की वजह से भी बड़ी है. आज, एक बटन आपको 1 सेकंड में दुनिया घुमा सकता है. लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था. उस फिल्म में, मैं एक कॉमिक किस्म का विलेन था. हीरो और हीरोइन मेरी वजह से मरते हैं. इसलिए मुझे चिट्ठियों के रूप में जान से मारने की धमकियाँ मिलती थीं. तब फोन नहीं थे, इसलिए मुझे चिट्ठियां मिलती थीं, ‘हम तुम्हें मार देंगे. ये लोग तुम्हारी वजह से मरे’!

पुराने सीरियल का भी किया जिक्र

राकेश बेदी ने अपने पुराने टीवी शो ‘यह जो है जिंदगी’ की सफलता का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए उनकी लोकप्रियता सीमित लोगों तक ही पहुंच पाई थी. लेकिन ‘धुरंधर’ ने उन्हें बहुत बड़े दर्शक वर्ग के बीच पहचान दिलाई है. एक्टर के मुताबिक, पिछले 10-15 सालों में उन्हें किसी फिल्म से इतनी लोकप्रियता नहीं मिली. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि ‘धुरंधर’ की सफलता बेमिसाल है और भारतीय सिनेमा की बड़ी फिल्मों में अब इसका नाम भी शामिल हो गया है.

एक दूजे के लिए फिल्म में राकेश बेदी का रोल