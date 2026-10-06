जब पैसों की थी तंगी तो भाई ने पीछे किए थे कदम, Anupam Kher के सगे भाई ने बताई राज की एक बात; जानकर होंगे हैरान

Anupam Kher: अनुपम खेर के भाई, एक्टर-डायरेक्टर राजू खेर ने हाल ही में एक टेलीविज़न प्रोजेक्ट में धोखा खाने के बाद पैसे की तंगी का सामना करने के बारे में बताया. राजू ने माना कि उन्हें उम्मीद थी कि उनके भाई, जो तब तक एक जाने-माने एक्टर बन चुके थे, पैसे की तंगी के दौरान उनकी मदद करेंगे. हालांकि, जब उन्हें उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिली तो वो हैरान रह गए.

‘शो में इन्वेस्ट करने के लिए फ्लैट बेचा

इस घटना के बारे में और कैसे उन्होंने एक चैनल के लिए शो बनाने के लिए अपना घर बेच दिया जो रातों-रात गायब हो गया, राजू ने सिद्धार्थ कन्नन को बताया, ‘एक समय था जब मैं बुरे दौर से गुज़र रहा था. मैंने अपना घर बेच दिया था क्योंकि एक नया चैनल आ रहा था, इसलिए मैंने कहीं और एक फ्लैट खरीदा था. एक नया चैनल लॉन्च होने वाला था और कई लोग पायलट बना रहे थे, एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुके थे. मैंने एक प्रोग्राम ‘लाइफ के लिए कुछ भी करेगा’ भी बनाया था. अचानक, मुझे पता चला कि चैनल गायब हो गया है. मैंने फ्लैट बेचकर जो पैसे मिले थे, उन्हें उस प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया था. मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी फर्स्ट-क्लास है, एक 4-BHK घर है, परिवार के लिए सब कुछ सेट है. और फिर, चैनल गायब हो गया और किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ.. बस उनके दरवाज़े पर एक ताला लगा था.”

जब अनुपम खेर ने छोड़ा था भाई का साथ

राजू को कोई काम नहीं मिल रहा था और उन्हें किराया देने का भी प्रेशर था. इस मुश्किल दौर में, उन्हें उम्मीद थी कि अनुपम खेर उनकी मदद करेंगे. लेकिन, अनुपम प्रोफेशनली भी मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे, क्योंकि उन्होंने अच्छे रोल्स के इंतज़ार में प्रोजेक्ट्स लेना बंद कर दिया था. इससे राजू को लगा कि उनके भाई उनकी मदद के लिए और ज़्यादा कर सकते थे. उन्होंने कहा, “मुझे किराया देने का भी प्रेशर महसूस हुआ. मेरे पास कोई और नहीं था, मैं सिर्फ़ अपने भाई से बात कर सकता था, और मुझे लगा कि वो मेरी मदद करेगा. लेकिन उस समय, उसने भी काम करना बंद कर दिया था. वजह यह थी कि वो उन अजीब फ़िल्मों में से कोई भी नहीं करना चाहता था, उसे अच्छे रोल्स चाहिए थे. इसलिए, मुझे लगा कि मेरे भाई ने मेरी मदद नहीं की. ‘वह ऐसा कर सकता था,’ उस समय मेरी यही सोच थी.”

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आखिर क्यों साथ नहीं थे अनूपम खेर

हालांकि, उसी बातचीत के दौरान, राजू ने माना कि हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि अनुपम उनकी मदद करेंगे, लेकिन बाद में अपने भाई का एक इंटरव्यू पढ़ने के बाद उन्हें एक अलग नज़रिया मिला. राजू को एक इंटरव्यू पढ़ना याद आया जिसमें अनुपम ने अपने बच्चे की इच्छा के बारे में बात की थी. जिन्हें नहीं पता, अनुपम की शादी एक्टर किरण खेर से हुई है. किरण अपनी पहली शादी से सिकंदर खेर की माँ थीं, और अनुपम अक्सर सिकंदर को अपना बच्चा बताते रहे हैं. राजू ने कहा कि अनुपम को अपना बच्चा न होने का अफ़सोस बताते हुए सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने भाई को ‘फॉर ग्रांटेड’ लिया था. उन्होंने मान लिया था कि क्योंकि अनुपम फाइनेंशियली सक्सेसफुल थे, इसलिए उन्हें अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. राजू को आखिरकार समझ आया कि उनका भाई भी अपनी मुश्किलों से जूझ रहा था.