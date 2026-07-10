Rajpal Yadav Net Worth: 7,35,00,000 का जुर्माना, आखिर कैसे भरेंगे राजपाल यादव? जानें कितनी है एक्टर की नेट वर्थ

Rajpal Yadav Net Worth: चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को बड़ा झटका लगा है. राजपाल यादव दोबारा जेल जाएंगे. मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई है. इसके साथ हाईकोर्ट ने एक्टर पर भारी जुर्माना लगाया है. आज शुक्रवार (10 जुलाई) को दिल्ली हाईकोर्ट में चेक बाउंस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी.

हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के सभी सात मामलों में तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल तीन महीने की ही सजा भुगतनी होगी.

कोर्ट ने हर मामसे में 1.05 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है. इस तरह सातों मामलें में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ बनता है. अदालत के आदेश के अनुसार सभी मामले में करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को और 25 हजार राज्य को देना होगा. तो, आइए जानते हैं कि राजपाल यादव की संपत्ति की कीमत कितनी है और वह यह भारी जुर्माना कैसे भर पाएंगे.

सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक

राजपाल यादव इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा और जाने-पहचाने चेहरों में से एक हैं. अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए मशहूर, 54 साल के इस एक्टर ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में दशकों लगाए हैं. हालांकि, हाल की घटनाओं ने उनकी ऑनस्क्रीन हरकतों से स्पॉटलाइट हटाकर उनकी मुश्किल फाइनेंशियल स्ट्रगल पर ला दिया है.

कितनी है राजपाल यादव की नेटवर्थ?

हाल की दिक्कतों के बावजूद, राजपाल यादव ने बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए लगातार अच्छी सैलरी ली है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि भूल भुलैया 2 में छोटे पंडित के अपने आइकॉनिक रोल के लिए, एक्टर ने लगभग Rs 1.25 करोड़ कमाए. फिल्म चंदू चैंपियन से उनकी कमाई में और बढ़ोतरी हुई, जिसके लिए उन्हें कथित तौर पर Rs 2 करोड़ मिले. आम तौर पर, उनकी हर प्रोजेक्ट की फीस Rs 1–2 करोड़ के बीच होती है. उनकी फ़िल्मों से होने वाली कमाई, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और रीजनल सिनेमा में मौजूदगी को मिलाकर, राजपाल यादव की नेट वर्थ लगभग 50 करोड़ रुपये से 85 करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान है. सिल्वर स्क्रीन के अलावा, ब्रांड पार्टनरशिप एक रेगुलर रेवेन्यू स्ट्रीम का काम करती हैं, जिससे सालाना लगभग 30-35 लाख रुपये की इनकम होती है. उनकी लाइफस्टाइल इस सफलता को दिखाती है, रिपोर्ट्स में एक गैराज का ज़िक्र है जिसमें ऑडी और BMW की लग्ज़री गाड़ियां हैं.