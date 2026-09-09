Rajpal Yadav: ‘5 करोड़ दो वरना जाओ जेल’, ‘छोटे पंडित’ के सामने सुप्रीम कोर्ट ने रखी शर्त, राजपाल की बढ़ी मुश्किलें

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में एक शर्त रखी है. कोर्ट ने सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण से छूट की शर्त के तौर पर उन्हें बुधवार तक रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. यह मामला फिल्म निर्माता-वित्तपोषक मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है.

राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के 10 जुलाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने उन्हें सात चेक बाउंस मामलों में दोषी ठहराते हुए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सशर्त नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा, ‘अगर याचिककर्ता बुधवार तक अदालत की रजिस्ट्री के 5 करोड़ रुपए जमा करवा देते हैं, तो उन्हें सरेंडर से छूट मिल जाएगी.’ मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.

अंतिम तिथि 10 सितंबर थी

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मौखिक सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज कर दी थीं और उन्हें सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था. आत्मसमर्पण की अंतिम तारीख 10 सितंबर तय की गई थी.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला फिल्म निर्माता-फाइनेंसर मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दर्ज सात शिकायतों से जुड़ा है. शिकायतों में फिल्म ‘अता पता लपाता’ के निर्माण के लिए जारी किए गए सात चेकों के बाउंस होने का आरोप है. ये शिकायतें राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव और उनकी फिल्म निर्माण कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई थीं.

यह खबर भी पढ़ें: Drishyam 3 Trailer: ‘अनपढ़ है, बेवकूफ नहीं’, अब किस्मत करेगा फैसला, चारों तरफ से घिरे विजय सलगांवकर; ‘दृश्यम 3’ का ट्रेलर रिलीज

यह खबर भी पढ़ें: Ujjain Hanuman Mandir: ‘खड़े हनुमान’ के आगे मशीनों ने टेके घुटने! JCB-क्रेन लगाकर भी 7 दिन में नहीं हिली प्रतिमा, प्रशासन बेबस