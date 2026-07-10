राजपाल यादव फिर जाएंगे जेल, हाईकोर्ट ने अभिनेता को दिया तगड़ा झटका; चेक बाउंस मामले में बढ़ी मुश्किलें

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चेक बाउंस मामले में उनकी सजा को बरकरार रखा है. अपने फैसले में हाईकोर्ट ने अभिनेता के आचरण को ‘संदिग्ध’ बताया और अधिकारियों को उन्हें वापस जेल भेजने का आदेश दिया.

कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव को कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने कंपनी का बकाया चुकाने का अपना वादा पूरा नहीं किया. हाई कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि कार्यवाही के दौरान उनका आचरण राहत देने योग्य नहीं था. कोर्ट ने प्रत्येक मामले में 1.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. पहले जमा की गई राशि का समायोजन अंतिम भुगतान में किया जाएगा. उनकी जेल की सजा को छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

2010 में, राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई. कथित तौर पर ऋण चुकाने में चूक के बाद, मामला एक लंबी कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया. मई 2024 में सेशन कोर्ट ने राजपाल यादव को छह महीने की सजा सुनाई थी. बाद में हाई कोर्ट ने समझौते की संभावना को देखते हुए सजा पर रोक लगाई और मामला मध्यस्थता केंद्र भी भेजा था. अदालत ने पाया कि बार-बार आश्वासन और कई अवसर मिलने के बावजूद राजपाल यादव ने तय भुगतान नहीं किया. फरवरी 2026 में उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। बाद में 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद उन्हें अंतरिम राहत मिली.

कई एक्टर्स ने किया सहयोग

राजपाल यादव के मुश्किल समय में कई अभिनेताओं ने आर्थिक सहायता देने का फैसला किया और यहां तक ​​कि फिल्म जगत के अन्य लोगों से भी इस कठिन घड़ी में उनकी मदद करने की सार्वजनिक अपील की. ​​सोनू सूद, अजय देवगन और सलमान खान से लेकर गुरमीत चौधरी तक, कई लोगों ने उनका साथ दिया. इसी बीच, कई गायकों और फिल्म निर्माताओं ने उन्हें अग्रिम भुगतान दिया और अपनी आगामी परियोजनाओं में उन्हें काम दिया. यादव को 16 फरवरी को इस मामले में जमानत मिल गई.

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