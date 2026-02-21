Home > मनोरंजन > राजपाल यादव की भावनाओं से भरी विदाई, भतीजी को दी यादगार सीख- देखें VIDEO

राजपाल यादव की भावनाओं से भरी विदाई, भतीजी को दी यादगार सीख- देखें VIDEO

Rajpal Yadav News: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अपने परिवार के साथ जश्न मनाया हैै. तिहाड़ जेल से रिहा होने के तुरंत बाद वह अपने पुश्तैनी गांव गए और अपनी भतीजी की शादी में शामिल हुए थे.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 21, 2026 7:47:17 PM IST

भतीजी को दी यादगार सीख- देखें VIDEO
भतीजी को दी यादगार सीख- देखें VIDEO


Rajpal Yadav News: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अपने परिवार के साथ जश्न मनाया हैै. तिहाड़ जेल से रिहा होने के तुरंत बाद वह अपने पुश्तैनी गांव गए और अपनी भतीजी की शादी में शामिल हुए थे. भतीजी की शादी की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर  तेजी वायरल हो रहा है.

अब उनकी भतीजी की विदाई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें राजपाल यादव इमोशनल दिख रहे है. उनके चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू साफ दिख रहे है. राजपाल यादव को फरवरी की शुरुआत में एक पुराने चेक-बाउंस केस में तिहाड़ जेल भेजा गया था.

राजपाल यादव ने बारात का स्वागत किया

राजपाल यादव ने 5 फरवरी को खुद से जाकर सरेंडर किया था. सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी और 18 मार्च तक बेल दे दी. कोर्ट ने ₹1.5 करोड़ जमा करने की शर्त रखी है. इसके बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने 17 फरवरी को रिलीज वारंट जारी किया है. जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव सीधे शाहजहांपुर चले गए है. अपने गांव पहुंचकर वह अपनी फिल्म स्टार वाली इमेज को किनारे करते हुए पूरी तरह से अपने परिवार में घुल-मिल गए है. धोती और कुर्ता पहनकर उन्होंने बारात का स्वागत किया है.

राजपाल यादव खुश लग रहे थे

उन्होंने मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया और हंसी-मजाक करते दिखे है. उन्होंने मेहंदी सेरेमनी में सलमान खान के गाने “तेरी चुनरिया” पर खूब डांस किया है. उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी खूब मस्ती की है. उनके आने पर पूरा गांव खुशियों से झूम उठा था. राजपाल यादव को लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए थे. शादी की रस्में पूरी होने के बाद विदाई का समय आया है. राजपाल यादव अपनी भतीजी को विदाई देते हुए इमोशनल हो गए. उन्होंने दुल्हन को आशीर्वाद दिया और उसे गले लगाकर बहादुर लड़की कहा फिर परिवार वालों ने कहा कि राजपाल ने हमेशा अपने परिवार को बहुत अहमियत दी है. जेल से लौटने के बाद यह पहली बार था जब वह घर आए और इतनी खुशी मनाई है.

