फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर रजनीकांत का गदर…टिकट बुक करने से पहले जानें कैसा है फिल्म का पहला रिव्यू?

Coolie review: रजनीकांत की एक्शन-थ्रिलर फिल्म कुली 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म का डायरेक्शन लोकेश कनगराज ने किया है। फिल्म में कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं।

Published: August 14, 2025 08:59:00 IST

Coolie review: रजनीकांत की एक्शन-थ्रिलर फिल्म कुली 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के डायरेक्शन लोकेश कनगराज ने किया है। साथ ही वह इस फिल्म के को राइटर भी है। फिल्म को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखने को मिला रहा है। वहीं अब इसके रिव्यू भी सामने आने लगे हैं। फिल्म में  नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हासन के साथ-साथ आमिर खान भी नजर आएंगे।  

एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा थलाइवा बस एक आनं रोंगटे खड़े हो जाना एक अल्प कथन है। मेगा मेगा मेगा ब्लॉकबस्टर लोड हो रहा है। “आनंद कन्नीर” जब मैंने स्क्रीन पर थलाइवा मास देखा। 



एक और यूजर ने लिखा- कुल मिलाकर ब्लॉकबस्टर समीक्षाएं। बॉक्स ऑफ़िस का जादू अकल्पनीय होने वाला है।



तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने फिल्म देखने के बाद रिव्यू किया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा- कल रिलीज़ हो रही उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म #कुली की एक झलक पाने का मौका मिला। मुझे इस दमदार और मनोरंजक फिल्म का भरपूर आनंद आया और मुझे यकीन है कि यह दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीत लेगी। rajinikanth सर और इस फिल्म की पूरी टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। 



Johnny Lever Birthday: गरीबी में बीता जॉनी लीवर का बचपन, थी बहुत बुरी हालत! सड़कों पर बेचते थे पेन, जाने कैसे बने बॉलीवुड में कॉमेडी…

बता दें कि यह फिल्म रजनीकांत नकी 50 साल पूरे होने पर देखी जा रही है। रजनीकांत ने तमिल, हिंदी, तेलुगु और अन्य भाषाओं की 165 से अधिक फिल्मों में  काम किया है। 




					
                    

						                    

                

            

        


						

				

				

		

				

				

								

									
