मुश्किलों में फंसे Rajkummar Rao, फिर उठा 8 साल पुराना विवाद, गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर किया तुरंत सरेंडर

Rajkummar Rao Surrendered In Jalandhar Court: बॉलिवुड एक्टर राजकुमार राव इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म “मालिक” की सक्सेस एंजॉय कर रहे थे, वहीं अब इस खुशी के मौके पर एक्टर कोर्ट कचहरी जैसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। राजकुमार राव 8 साल पहले रिलीज हुई फिल्म को लेकर मुसीबत में आए हैं और इसी वजह से उन्हें जालंधर कोर्ट में खुड को सरेंडर करना पड़ा है।

8 साल पुरानी इस फिल्म की वजह से कानूनी पचड़े में फंसे राजकुमार राव (Rajkumar Rao Got Into Legal Trouble Because Of 8 Year Old Film)