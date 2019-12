बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और नुसरत जल्द ही फिल्म तुर्रमखान में नहीं बल्कि छलांग में नजर आएंगे. बता दें कि फिल्म का नाम बदल कर दिया है. फिल्म एवं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर कर फिल्म के टाइटल बदलने की जानकारी दी है. फिल्म का नाम तुर्रमखान की जगह छलांग कर दिया गया है. फिल्म साल जनवरी 2020 में रिलीज होगी. हंसल मेहता फिल्म को डायरेक्ट करेंगे.

फिल्म के नाम बदलने का कारण अभी तक सामने नहीं आया है. फिल्म एवं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया है फोटो में राजकुमार राव और नुसरत भरुचा चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं. राजकुमार राव और नुसरत भरुचा की फिल्म छलांग एक कॉमेडी ड्राम फिल्म है. जिसका डायरेक्टशन हंसल मेहता कर रहे हैं. फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर पर आधारित है. अजय देवगन, लव रंजन और अंकुर गर्ग फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं. इससे पहले राजकुमार राव और नुसरत भरुचा साल 2010 में लव सेक्स और धोखा में नजर आएं थे.

राजकुमार राव की बात करें तो राजकुमार राव बॉलीवुड में आज के समय में सबसे एक्टर के रुप में जान जाते हैं. राजकुमार राव ने बी टाउन में अपनी जगह अपनी शानदार एक्टिंग और मेहनत से बनाई हैं. वहीं नुसरत भरुचा ने भी अपने पहचान अपने दम और एक्टिंग से बनाई हैं. दोनों स्टार ने अपने करियर की शुरुआत कम बजट की फिल्मों से की हैं. दोनों ने कई सुपरहिट फिल्म में काम करके साबित किया है कि बी टाउन में एक्टिंग और अच्छी कहानी के चलते सुपरहिट फिल्म बनाई जा सकती हैं.

#TurramKhan Replace by #Chhalaang …..@RajkummarRao and @NushratBharucha starring Title Changed.

Directed by @mehtahansal Produced by @ADFFilms ..@LuvFilms and @gargankur @TSeries

31st Jan 2020 release. pic.twitter.com/uwNaJBKiQq

— BOLLYWOOD STATS (@Bolly_stats) December 7, 2019