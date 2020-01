बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. राजकुमार राव और नुसरत भरूचा जल्द ही हंसल मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म छलांग में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को अजय देवग लव रंजन और अंकुर गर्ग के साथ मिल कर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म इस साल 13 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी. फिल्म का शानदार पोस्टर सामने आ चुका है, जिसमें राजकुमार राव कुर्सी पर बैठे कर सोते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं नुसरत उनकी बगल में खड़ी हुई नजर आ रही हैं. पोस्टर को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म टी-सीरीज के बैनर तले रिलीज होगी.

शेयर किए गए पोस्टर पर काफी संख्या में लाइक और कमेंट्स कर फैंस अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं. फिल्म छलांग एक सोशल मीडिया कॉमेडी है, जो उत्तर प्रदेश पर आधारित है. फिल्म में महोम्मद जीशान अयूब भी मुख्य किरदार में दिखाई देंगे. आपको बता दें कि छलांग से पहले राजकुमार राव और हंसल मेहता फिल्म शाहिद, सिटी लाइट्स, अलीगढ़ और ओमेर्टा में एक साथ काम कर चुके हैं. फिल्म में राजकुमार राव और नुसरत भरूचा दोनों एक साथ 10 साल बाद नजर आने वाले हैं.

फैंस भी इस जोड़ी को दोबारा बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रही हैं. इससे पहले दोनों ने साल 2010 में फिल्म लव सेक्स और धोखा में काम किया था. तब से अब तक दोनों ही स्टार्स अपनी शानदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना चुके हैं. दोनों के वर्कफ्रंट पर बात करें तो छलांग के अलावा राजकुमार राव जाह्नवी कपूर के साथ फिल्म रूहीअफ्जा और नेटफ्लिक्स की फिल्म द व्हाइट टाइगर में प्रियंका चोपड़ा के साथ भी दिखाई देने वाले हैं.

राजकुमार राव आखिरी बार मौनी रॉय के साथ फिल्म मेड इन चाइना मे दिखाई दिए थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था. वहीं नुसरत भरूचा आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म ड्रीम गर्ल में नजर आई थीं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई भी की थी.

