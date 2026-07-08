Home > मनोरंजन > सौरव गांगुली के बर्थडे पर मेकर्स का बड़ा तोहफा, राजकुमार राव का ‘दादा’ से फर्स्ट लुक रिवील, कब आएगी फिल्म?

सौरव गांगुली के बर्थडे पर मेकर्स का बड़ा तोहफा, राजकुमार राव का ‘दादा’ से फर्स्ट लुक रिवील, कब आएगी फिल्म?

Dada The Sourav Ganguly First Look: पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के जन्मदिन के अवसर पर फिल्म 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' के निर्माताओं ने इसका पोस्टर रिलीज किया है. जिसमें राजकुमार राव का शानदार अंदाज दिख रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 8, 2026 11:43:32 AM IST

दादा द सौरव गांगुली फिल्म का पोस्टर रिलीज
दादा द सौरव गांगुली फिल्म का पोस्टर रिलीज


राजकुमार राव की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी’ का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. यह पोस्टर सौरव गांगुली के 54वें बर्थडे के अवसर पर जारी किया गया है, जो उनके फैंस के लिए बड़ा तोहफा है. इस पोस्टर में राजकुमार राव बिना शर्ट के दिख रहे हैं, जो दादा के पुराने दिनों की याद दिलाता है. 

फिल्म के पोस्टर ने खींचा ध्यान

फिल्म के इस पोस्टर में राजकुमार राव भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक को जीवंत करते हुए नजर आ रहे हैं. अभिनेता को गांगुली के उस मशहूर जश्न के दौरान दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की यादगार नेटवेस्ट ट्रॉफी जीत के बाद लॉर्ड्स की बालकनी से जर्सी लहराई थी. यह पल गांगुली की कप्तानी की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक है और क्रिकेट प्रशंसकों को आज भी याद है. 

You Might Be Interested In

फिल्म में क्या दिखाया जाएगा?

यह फिल्म सौरव गांगुली के एक होनहार युवा क्रिकेटर से लेकर भारत के सबसे प्रभावशाली कप्तानों में से एक बनने तक के सफर को दर्शाएगी. इस फिल्म का उद्देश्य उनके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन दिखाना है. साथ ही इसमें दादा के नेतृत्व क्षमता पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसने अमिट क्रिकेट पर अमिट छाप छोड़ी.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म ‘दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी’ 14 मई, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म का निर्देशन विक्रम आदित्य मोटवाने ने किया है. इसका निर्माण लव रंजन और अंकुर गर्ग ने लव फिल्म्स के बैनर तले किया है। इस प्रोजेक्ट को गुलशन कुमार, भूषण कुमार, टी-सीरीज़ और डीबीएल द्वारा प्रस्तुत किया गया है. फिल्म में राजकुमार राव पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की भूमिका निभाते दिखेंगे. 

यह खबर भी पढ़ें: दिलजीत दोसांझ की ‘सतलुज’ पर नया मोड़, ‘प्रतिबंध’ के बावजूद होगी सार्वजनिक स्क्रीनिंग; जानें क्या है ये बड़ी अपडेट?

Tags: dada the sourav gangulyRajkumar Rao
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फायदे ही नहीं नुकसान भी दे सकता है कड़वा करेला

July 7, 2026

कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं मच्छर?

July 7, 2026

नोएडा और गुड़गांव में सस्ता फर्नीचर कहां मिलता है?

July 7, 2026

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के 6 चर्चित डायलॉग्स

July 7, 2026

कैलाश खेर के 6 चर्चित गाने

July 7, 2026

मानसून में जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं...

July 7, 2026
सौरव गांगुली के बर्थडे पर मेकर्स का बड़ा तोहफा, राजकुमार राव का ‘दादा’ से फर्स्ट लुक रिवील, कब आएगी फिल्म?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सौरव गांगुली के बर्थडे पर मेकर्स का बड़ा तोहफा, राजकुमार राव का ‘दादा’ से फर्स्ट लुक रिवील, कब आएगी फिल्म?
सौरव गांगुली के बर्थडे पर मेकर्स का बड़ा तोहफा, राजकुमार राव का ‘दादा’ से फर्स्ट लुक रिवील, कब आएगी फिल्म?
सौरव गांगुली के बर्थडे पर मेकर्स का बड़ा तोहफा, राजकुमार राव का ‘दादा’ से फर्स्ट लुक रिवील, कब आएगी फिल्म?
सौरव गांगुली के बर्थडे पर मेकर्स का बड़ा तोहफा, राजकुमार राव का ‘दादा’ से फर्स्ट लुक रिवील, कब आएगी फिल्म?