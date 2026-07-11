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300 करोड़ की संपत्ति के मालिक कपिल शर्मा का दोस्त निकला इतना गरीब! पब्लिक टॉयलेट का फील देता था घर

कपिल शर्मा के शोज में नजर आने वाले उनके दोस्तों ने यहां तक पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल किया है. इनमें से एक ऐसा दोस्त भी है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत गरीबी देखी है. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका घर पब्लिक टॉयलेट जैसा फील देता था.

By: Deepika Pandey | Published: July 11, 2026 12:29:38 PM IST

राजीव ठाकुर के स्ट्रगल की कहानी
राजीव ठाकुर के स्ट्रगल की कहानी


Rajiv Thakur Struggle Story: कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में उनके पंजाब के बहुत से दोस्त हैं, जो कॉमेडी करते हैं. सब एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देते हैं. इनमें एक ऐसा दोस्त है, जिसने बेहद गरीबी का समय भी देखा है.हहम बात कर रहे हैं उनके दोस्त राजीव ठाकुर की. राजीव ठाकुर को उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है. वो अपनी कॉमेडी से लोगों को काफी एंटरटेन करते हैं. हालांकि लोगों को हंसाने वाले राजीव की असल जिंदगी हंसी से कहीं ज्यादा संघर्षों से भरी रही है. 

पब्लिक टॉयलेट जैसा था घर

राजीव ठाकुर ने एक इंटरव्यू में अपने पुराने दिन याद करते हुए कुछ बातें बताई थीं. इसमें उन्होंने अपनी गरीबी का जिक्र भी किया था. उन्होंने बताया कि उनका घर इतना जर्जर था कि उसमें रहने का एहसास किसी पब्लिक टॉयलेट से कम नहीं था. घर की दीवारों पर सीलन होती थी और वो टूटा-फूटा हुआ करता था. उनके पास एक कमरे का घर था, जिसमें सब साथ में रहते थे. वहीं अगर कोई बाथरूम में है, तो बाहर खड़े लोगों को इंतजार करना पड़ता था. आर्थिक तंगी इतनी थी कि बेहतर घर या आरामदायक जिंदगी की कल्पना कर पाना भी काफी मुश्किल था. हालांकि उन्होंने अपने सपने नहीं छोड़े.

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कई बार झेला रिजेक्शन

उन्होंने लंबा संघर्ष किया और छोटे-छोटे मंचों पर परफॉर्मेंस देने से लेकर ऑडिशन के लगातार दौर तक, उन्होंने काफी चुनौतियों का सामना किया. कई बार उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा लेकिन उनकी जिद उन्हें कामयाबी तक लेकर आई. उनकी दोस्ती कपिल शर्मा के साथ काफी चर्चा में रही क्योंकि दोनों ने अपने स्ट्रगल डेज साथ में देखे थे. हालांकि उन्हें रातोंरात सफलता नहीं मिली है. उसके पीछे उनकी सालों की मेहनत छिपी हुई है.

बचपन से था मिमिक्री का शौक

15 जुलाई 1974 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे राजीव ठाकुर को बचपन से ही मिमिक्री करने और कॉमेडी करने का काफी शौक था. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉमेडी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया. इसकी शुरुआत उन्होंने थिएटर व लाइव स्टेज शो से की. वे स्टैंड अप कॉमेडी शो भी करते हैं. 

राजीव ठाकुर के प्रोजेक्ट्स

बता दें कि उन्हें द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से बड़ी पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने कई रियलिटी शोज में हिस्सा लिया. वो कॉमेडी सर्कस में भी नजर आए और वहां से उन्होंने मजबूत पकड़ बनाई. इसके बाद वे कपिल शर्मा के साथ कई प्रोजेक्ट्स में नजर आए. उन्होंने पंजाबी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया. वे साल 2010 में फिल्म बिंदास में नजर आए थे. इसके बाद वे 2018 में कैरी ऑन जट्टा और 2024 में जट्ट एंड जूलिएट जैसी फिल्मों में नजर आए थे.

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