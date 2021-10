नई दिल्ली.Rajinikanth win Dadasaheb Phalke- सुपरस्टार रजनीकांत ने आज 24 अक्टूबर को चेन्नई में अपने पोएस गार्डन हाउस के बाहर मीडिया से मुलाकात की और प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार जीतने के बारे में बात की। एक संक्षिप्त बैठक में, थलाइवर ने कहा कि उन्होंने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने की कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें दुख है कि उनके गुरु केबी (के बालाचंदर) सर उन्हें पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जीवित नहीं हैं।

अप्रैल 2021 में, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि सुपरस्टार रजनीकांत को पिछले चार दशकों से भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि घोषणा अप्रैल में की गई थी, कोविद -19 महामारी के कारण पुरस्कार समारोह में देरी हुई थी।

आज (24 अक्टूबर) रजनीकांत ने चेन्नई में अपने घर के बाहर मीडिया से मुलाकात की और पुरस्कार जीतने की बात कही। उन्होंने कहा, “मैं बहुत खुश हूं कि मैंने दादासाहेब फाल्के पुरस्कार जीता। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। मुझे दुख है कि केबी सर (के बालचंदर) जब मुझे यह पुरस्कार मिला तो मैं जीवित नहीं हूं।”

कथित तौर पर, पुरस्कार समारोह कल (25 अक्टूबर) दिल्ली में होगा। कई रिपोर्टों के अनुसार, रजनीकांत समारोह में शामिल होंगे और पुरस्कार प्राप्त करेंगे।

जब रजनीकांत ने पीएम मोदी और भारतीय सरकार को पुरस्कार के लिए धन्यवाद दिया

रजनीकांत ने 1975 में दिवंगत निर्देशक के बालाचंदर की अपूर्व रागंगल से अभिनय की शुरुआत की। चार दशकों में, उन्होंने भारतीय सिनेमा में राज किया और अभी भी ऐसा करना जारी है।

My heartfelt thanks to the government of india, respected & dearest @narendramodi ji, @PrakashJavdekar ji and the jury for conferring upon me the prestigious #DadasahebPhalkeAward I sincerely dedicate it to all those who have been a part of my journey. Thanks to the almighty 🙏🏻

