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समय से पहले सेट पर पहुंच जाता था ये एक्टर, आज फिल्मी दुनिया का है सबसे बड़ा सितारा, आखिर कौन है वो?

Bollywood Actors: सिनेमाई दुनिया में एक एक ट्रेंड चलता है. कहा जाता है कि जो एक्टर सुपरस्टार हो जाता है. वह अक्सर फिल्म सेट पर थोड़ा लेट पहुंचता है. लेकिन एक ऐसे भी अभिनेता हैं, जो शूटिंग सेट पर टाइम के पहले पहुंच जाया करते थे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 20, 2026 6:25:50 PM IST

एक्टर्स जो शूटिंग सेट पर टाइम पर पहुंचते थे
एक्टर्स जो शूटिंग सेट पर टाइम पर पहुंचते थे


मनोरंजन की दुनिया में कई ऐसे सितारे हैं, जो सेट पर टाइम पर पहुंचने के लिए जाने जाते हैं. लेकिन  हम एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शूटिंग सेट पर टाइम से पहले पहुंच कर क्रू मेंबर्स के साथ चाय-नाश्ता करते हैं. जानिए कौन है वो एक्टर. 

कौन हैं वो अभिनेता?

हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं, उनका नाम है रजनीकांत. अभिनेता साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर्स में शुमार हैं. 

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कौन-कौन सेट पर टाइम पर पहुंचा था

अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर ने एक इंटरव्यू में बताया, ‘हमारे जमाने में सिर्फ हम तीन लोग ही थे, जो सेट पर टाइम पे जाते थे. पहले थे देव साहब, दूसरे अमिताभ बच्चन, तीसरे वो खुद. हमारे यहां एक ऐसा ट्रेंड आ गया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितना बड़ा स्टार उतना लेट आएगा. या जो ज्यादा लेट आता है वो ज्यादा बड़ा स्टार माना जाता है.’

रजनीकांत टाइम से पहले सेट पर पहुंचते थे

एक्टर-डायरेक्टर अमोल पालेकर ने आगे बताया, ‘रजनीकांत जैसा सुपरस्टार शूटिंग सेट पर टाइम पर पहुंचते थे. वह समय से पहले तैयार होकर पहुंच जाते थे. फिर स्पॉट बॉयज, लाइट बॉयज उनके साथ वहां बेंच पे बैठ के चाय पीते था. और अगर 9 बजे का समय है तो ठीक नौ बजे डायरेक्टर के सामने खड़े हो जाते थे. और बोलते थे कि आई एम रेडी.’

एक नजर रजनीकांत के करियर पर

सुपरस्टार रजनीकांत का फिल्मी करियर पांच दशकों से अधिक लंबा हो चुका है. एक बस कंडक्टर के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी. साल 1975 में रजनीकांत ने निर्देशक के. बालाचंदर की तमिल फिल्म ‘अपूर्व रागंगल’ से अपने अभिनय की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने अभी तक करीब 170 से अधिक फिल्मों में काम कर लिया है. 

यह खबर भी पढ़ें: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के दौरान वीडियो कॉल पर कौन था? चार्जशीट से खुले कई राज़

Tags: bollywoodrajinikanth
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