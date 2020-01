बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और बेयर ग्रिल्स Man Vs Wild शो में एक साथ नजर आएंगे. इसके लिए बेयर ग्रिल्स कर्नाटक के बांदीपूर के जंगल में शूटिंग करने पहुंचे थे. वहीं खबर आई है कि शूटि करते समय रजनीकांत को चोट लग गई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार रजनीकांत के घायल होने की खबर महज अफवाह है. दरअसल एक सीन की शूटिंग के दौरान रजनीकांत को रस्सी से उतरते हुए गिरना था जो कि सीन का एक हिस्सा था. उनके इस सीन को लेकर अफवाह है कि उनको चोट लग गई है जबकि ऐसा कुछ नहीं है.

बांदीपुर टाइगर रिजर्व के चीफ ने बताया है कि रजनीकांत सेफ हैं. उन्हें कोई चोट नहीं लगी है. रजनीकांत के फैंस उनके शो को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं. Man Vs Wild डिस्कवरी चैनल का पॉपलुर शो है. Man Vs Wild शो 165 देशों में देखा जाता है. अब तक Man Vs Wild शो में कई बड़ी हस्तियां नजर आ चुके है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Man Vs Wild शो में नजर आ चुके हैं.

पीएम मोदी और बेयर ग्रिल्स का शो टीआरपी के मामले में सुपरहिट रहा था. वहीं पीएम मोदी के बाद अब रंजनीकांत बेयर ग्रिल्स के साथ नजर आएंगे. रजनीकांत साउथ सिनेम के सुपरस्टार है. साउथ में उनके फैंस उनको भगवान का दर्जा देते हैं. उनके फैंस में उनके लिए काफी दिवानगी है जिसकी वजह उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहती हैं.

Thank you very much dear @BearGrylls for an unforgettable experience … love you. @DiscoveryIN thank you 🙏🏻 #IntoTheWildWithBearGrylls — Rajinikanth (@rajinikanth) January 29, 2020

रजनीकांत ने साउथ सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड में काम किया है. साउथ के साथ साथ बॉलीवुड में उनकी काफी फैन फॉलोइंग है. रजनीकांत बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्म में काम कर चुके हैं. रजनीकांत हाल ही में फिल्म दरबार में नजर आएं हैं. उनकी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया गया.

After our episode with Prime Minister @NarendraModi of India helped create a bit of TV history, (3.6 billion impressions), superstar @Rajinikanth joins me next, as he makes his TV debut on our new show #IntoTheWildWithBearGrylls on @DiscoveryIN. #ThalaivaOnDiscovery pic.twitter.com/WKscCDjPZc — Bear Grylls (@BearGrylls) January 29, 2020

