बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म दरबार का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. एक बार फिर रजनीकांत का दमदार एक्शन और दमदार अवतार इस ट्रेलर के जरिए फैंस को देखने को मिला है. ट्रेलर के सामने आते ही इसने यूट्यूब पर हंगामा मचा दिया है. दर्शकों को ये ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है. इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि रजनीकांत के जन्मदिन पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा. लेकिन फिल्म मेकर ने 16 तारीख का ऐलान किया.

दरबार का निर्देशन ए आर मुरुगदस कर रहे हैं. रजनीकांत पहली बार निर्देशक ए आर मुरुगदस के इस फिल्म के जरिए काम कर रहे हैं. लाइका प्रोड्क्शन के बैनर तले दरबार के अब तक कई पोस्टर रिलीज हो चुके हैं. कुछ दिनों पहले ऑडियो लॉन्च कार्यक्रम भी था जिसमें रजनीकांत खुद पहुंचे. नयनतारा,सुनील शेट्टी, प्रतीक बब्बर निवेथा थॉमस और जतिन सरना जैसे कलाकार भी रजनीकांत की इस फिल्म में अहम भूमिका में हैं.

ट्रेलर की शुरुआत ही रजनीकांत के धमाकेदार एंट्री के साथ हुआ. जहां वह अपना परिचय पुलिस ऑफिसर के तौर पर करते हैं. साथ ही ट्रेलर में वह शानदार डायलॉग भी मारते हैं. खास बात ये है कि ट्रेलर में सुनील शेट्टी भी नजर आ रहे हैं वो भी विलन के तौर पर. इस फिल्म में दोनों की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी.

दरबार का टीजर, मोशन पोस्टर और गाना चुम्मा किजी को काफी पसंद किया गया था. एक बार फिर रजनीकांत पुलिस ऑफिसर के रोल में इस फिल्म में नजर आए हैं. रजनीकांत को पुलिस ऑफिसर के रोल में काफी पसंद किया गया है.

#DarbarTrailer Tamil & Telugu will be out on @LycaProductions YT Channel 🔗https://t.co/o9wS5NY8Hz and Hindi will be out on @RelianceEnt YT channel🔗https://t.co/acPYOhNYNp#Darbar #DarbarThiruvizha 🔥@rajinikanth #Nayanthara @ARMurugadoss @anirudhofficial @santoshsivan @gaana pic.twitter.com/WpbRuuPnXy

