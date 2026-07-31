Rajesh Khanna: खून से लिखे खत-सीधा शादी के लिए प्रोपोज, रोमांस के बादशाह के पीछे कुछ यूं पागल थीं लड़कियां; राजेश खन्ना का अनसुना किस्सा!

King Of Romance | Rajesh Khanna: राजेश खन्ना उन कुछ चुनिंदा एक्टर्स में से एक थे, जिन्होंने फैंस के बीच ऐसी दीवानगी पैदा की थी जैसी बॉलीवुड ने पहले कभी नहीं देखी थी. अपने करियर के पीक पर, इस सुपरस्टार ने बताया था कि कुछ महिला फैंस उनके लिए अपना प्यार दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं, यहाँ तक कि उन्हें अपने खून से लिखे लेटर और शादी के प्रपोज़ल भी भेजती थीं. लेकिन आज हम आपको राजेश खन्ना के बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि फैंस उनके पीछे कितना पागल थे.

खून से लिखा खत

दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना ने 1960 और 1970 के दशक में अपनी शानदार पर्सनैलिटी और एक्टिंग से बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया. दर्शक उनकी फिल्मों और कहानी कहने के अंदाज़ से बहुत जुड़े हुए थे, जिसने उन्हें उस समय के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक बना दिया. एक इंटरव्यू में, राजेश खन्ना से उन लेटर के बारे में पूछा गया जो उन्हें खून से लिखे हुए मिलते थे. उन्होंने बताया कि वो अक्सर अपनी माँ से इन अजीब अनुभवों के बारे में बात करते थे. उनके अनुसार, उनकी माँ ने एक बार कहा था कि पिछले जन्म में वो बहुत रोमांटिक रहे होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि रोमांस उनका एक स्वाभाविक गुण था और इसे ‘आशिक़ाना’ कहा.

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रोमांस के बादशाह थे ‘खन्ना साहब’

एक्टर ने कहा कि उन्हें लगा कि रोमांटिक इमेज उन पर जंचती है क्योंकि यह वैसी ही फिल्मों से मेल खाती थी जिनमें उन्होंने काम किया था. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जाना जाने लगा जो रोमांटिक और पारिवारिक फिल्में करता था और वह कभी एक्शन स्टार नहीं बनना चाहते थे. राजेश खन्ना को शक्ति सामंत की फिल्म ‘आराधना’ की सफलता से देशभर में पहचान मिली, जो 1969 में रिलीज़ हुई थी. यह उनकी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इसने उन्हें एक बिल्कुल नई शुरुआत दी. इसके बाद, उन्होंने लगातार 15 हिट फिल्में देकर एक और रिकॉर्ड बनाया. ‘दो रास्ते’, ‘सच्चा झूठा’, ‘आनंद’, ‘अमर प्रेम’ और ‘कटी पतंग’ जैसी फिल्मों से सुपरस्टार के तौर पर उनकी पहचान और मज़बूत हुई. मनमोहन देसाई की डायरेक्ट की गई फिल्म ‘सच्चा झूठा’, ‘सुपरस्टार’ का टैग मिलने के बाद उनकी पहली मेगा हिट फिल्म साबित हुई.

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