जब इस चर्चित एक्ट्रेस की शादी में बिन बुलाये मेहमान की तरह पहुंच गये राजेश खन्ना, फिर जो हुआ…हैरान कर देगा

टीवी की दुनिया का सबसे चर्चित धारावाहिक ‘रामायण’, जिसे रामानंद सागर द्वारा निर्मित किया गया था. इसमें सीता के किरदार में दीपिका चिखलिया ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था. साल 1992 में दीपिका ने हेमंत टोपीवाला से शादी की थी. इस शादी का एक किस्सा काफी पॉपुलर है. जब दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना शादी में बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच गए थे. चलिए जानते हैं ये पूरा किस्सा.

क्या है वह दिलचस्प किस्सा?

दीपिका चिखलिया रामायण में माता सीता का किरदार निभाने के बाद से ही काफी फेमस हो गई थी. आपको बता दें कि दीपिका ने राजेश खन्ना के साथ भी कुछ फिल्मों में कम किया था, लेकिन तब राजेश खन्ना से उनकी खास बातचीत नहीं थी. साल 1992 में जब दीपिका चिखलिया अपने पति हेमंत टोपीवाला के साथ शादी कर रही थीं, तब उनकी शादी में कुछ ऐसा हुआ की वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे.

इंटरव्यू में बताई थी बात

दीपिका चिखलिया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया की कैसे राजेश खन्ना ने उनकी शादी में शिरकत की और उन सभी को अपनी मौजूदगी से चौंका दिया. एक्ट्रेस ने आगे कहा कि राजेश खन्ना से उनकी खास बातचीत नहीं थी और यही वजह थी की उन्होंने अभिनेता को आमंत्रित भी नहीं किया था. लेकिन जब दीपिका ने राजेश खन्ना को अपने शादी में देखा तो वो खुद भी हैरान रह गईं. हालांकि बाद में राजेश खन्ना ने उन्हें बताया की वो उनके साथ कम कर चुके हैं और यही वजह है की उन्होंने उनकी शादी में शामिल होने का सोचा. साथ ही राजेश खन्ना ने दीपिका के पति हेमंत को भी यह कहा कि इसका ध्यान रखना.

राजेश खन्ना के करियर के बारे में