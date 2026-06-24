इस सुपरस्टार ने अपनी बेटी को एकसाथ 4 बॉयफ्रेंड रखने की दी थी सलाह, खुद हाथों से पिलाई शराब, जानिए कौन है वो

मनोरंजन दुनिया में कई ऐसी कहानियां हैं, जो अक्सर लोगों को हैरान कर देती हैं. ऐसी ही एक हैरान करने वाला दिलचस्प किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं. बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना अपनी बेटी और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना को बहुत मानते थे. एक बार खुद एक्ट्रेस ने बताया था कि उनके पिता ने उन्हें 4 बॉयफ्रेंड रखने की सलाह दी थी. साथ ही उन्हें शराब भी पिलाई थी. जानिए क्या है पूरी बात.

प्यार से बुलाते थे टीना बाबा

साल 2020 में ट्विंकल खन्ना ने फादर्स डे के मौके पर बताया था कि राजेश खन्ना उन्हें कभी बेबी नहीं बल्कि ‘टीना बाबा’ कहकर बुलाते थे. साथ ही उन्होंने बताया था कि उनकी परवरिश उनके आसपास की बाकी लड़कियों से अलग थी.

4 बॉयफ्रेंड रखने की दी थी सलाह

इसके अलावा अभिनेत्री ने बताया था कि वो अपने पिता राजेश खन्ना से अपनी डेटिंग को लेकर बातें साझा करती थीं. एक्ट्रेस ने पिता द्वारा डेटिंग सलाह का भी खुलासा किया था. राजेश खन्ना ने ट्विंकल को एक समय में कई बॉयफ्रेंड रखने की सलाह देते थे. अभिनेत्री ने एक पोस्ट में लिखा था, ‘वह मेरे साथ भी उतने ही समझदार थे, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, ‘एक बॉयफ्रेंड मत रखो, हमेशा एक साथ चार बॉयफ्रेंड रखो, इस तरह तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा.’

राजेश खन्ना ने पिलाई थी शराब

अपने पिता के साथ अपने खास रिश्ते के बारे में बताते हुए ट्विंकल ने यह भी खुलासा किया कि राजेश खन्ना ने ही उन्हें पहली बार शराब का एक घूंट पिलाया था.

एक नजर ट्विंकल खन्ना के निजी जीवन पर

ट्विंकल की शादी अभिनेता अक्षय कुमार से हुई है और उनके दो बेटे हैं: बेटा आरव और बेटी नितारा. उनके पिता राजेश खन्ना की शादी अभिनेत्री डिंपल कपाडिया से हुई थी और ट्विंकल की एक बहन भी है, जिनका नाम रिंकी खन्ना है.

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