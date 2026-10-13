60-70 दशक का वो कॉमेडियन एक्टर, जो लोगों को हंसने पर कर देता था मजबूर; असल जिंदगी में एक-एक पाई के थे मोहताज, कौन है वो?

हम बात कर रहे हैं एक्टर राजेंद्र नाथ की. 60 और 70 के दशक में शम्मी कपूर के साथ हर दूसरी फ़िल्म में हंसी बिखेरने का काम करते थे. ‘फिर वही दिल लाया हूं’, ‘जब प्यार किसी से होता है’ और ‘तीसरी मंजिल’ जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में अपनी कॉमेडी का जादू चबिखेरा करते थे. लेकिन लाखों दिलों पर राज करने वाले इस शानदार कलाकार की ज़िंदगी के आख़िरी दिनों में ऐसी हालत कैसे हो गई कि वे पाई-पाई को मोहताज हो गए थे. आइए जानते हैं उनके बारे में.

राजेंद्र नाथ का पेशावर में हुआ था जन्म

राजेंद्र नाथ का जन्म 8 जून, 1931 को पेशावर में हुआ था. उनके पिता पुलिस विभाग में ऊंचे पद पर थे और बाद में उनका तबादला मध्य प्रदेश के रीवा में हो गया. परिवार का पहले से ही एक्टिंग से नाता था. उनके बड़े भाई प्रेमनाथ बॉलीवुड के मंझे हुए एक्टर माने जाते थे और उनकी बहन कृष्णा की शादी राज कपूर से हुई थी. हालांकि, राजेंद्र नाथ डॉक्टर या वकील बनना चाहते थे. किस्मत उन्हें मुंबई ले आई. अपने बड़े भाई प्रेमनाथ की वजह से उन्हें थिएटर में काम करने का मौका मिला और पृथ्वी थिएटर से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई.

शुरुआती दिनों में था काफी संघर्ष

अभिनेता ने शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष किया था. शम्मी कपूर की फ़िल्मों ‘दिल देके देखो’ और ‘जब प्यार किसी से होता है’ में ‘पोपट लाल’ के रोल ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. इसके बाद, राजेंद्र नाथ हर बड़ी फ़िल्मों की ज़रूरत बन गए.

प्रोडक्शन का नहीं था अनुभव

1970 के दशक में, राजेंद्र नाथ ने एक्टिंग के अलावा फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आज़माने का फ़ैसला किया. उन्होंने ‘गेट क्रैशर्स’ नाम से एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जिसमें उस समय की मशहूर जोड़ी रणधीर कपूर और नीतू सिंह को लीड रोल में लिया गया. हालांकि, राजेंद्र नाथ को फ़िल्म बनाने का कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं था. फ़िल्म प्रोडक्शन की बारीकियों की समझ न होने के कारण, उनके साथियों और साथ काम करने वालों ने उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया. आर्थिक हालात बिगड़ने लगे और बजट पूरी तरह से बेकाबू हो गया. हालात इतने खराब हो गए कि ‘गेट क्रैशर्स’ की शूटिंग सिर्फ़ 10 दिनों के बाद ही रोकनी पड़ी. यह फ़िल्म कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इस अधूरे प्रोजेक्ट ने राजेंद्र नाथ की बरसों की कमाई खत्म कर दी.

कर्ज का बोझ बढ़ गया

राजेंद्र नाथ दिल से बहुत ईमानदार और सीधे-सादे इंसान थे. उन्होंने बिना किसी कागज़ी कार्रवाई के कई लोगों को पैसे उधार दिए. लोगों ने उनकी इस ईमानदारी का फ़ायदा उठाया. जब मुश्किल समय आया, तो किसी ने उनके पैसे वापस नहीं किए. 1980 के दशक तक आते-आते बॉलीवुड सिनेमा का मिज़ाज बदल गया था. ‘एंग्री यंग मैन’ और एक्शन फ़िल्मों का दौर आ गया था. काम मिलना बंद हो गया और कर्ज़ का बोझ बढ़ता गया.

पाई -पाई के लिए किया संघर्ष

हालात ऐसे हो गए कि जो इंसान कभी शानदार गाड़ियों और बंगलों में रहता था, उसे अपना घर और अपनी जमा-पूंजी तक बेचनी पड़ी. ज़िंदगी के आखिरी दौर में उन्हें अपने परिवार के साथ बहुत सादे और साधारण माहौल में रहना पड़ा. जिस इंसान के सिर्फ़ इशारे पर ही थिएटर में तालियां बज उठती थीं. वह अपने आखिरी दिनों में बिल्कुल अकेला पड़ गया था. बीमारी और आर्थिक तंगी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था. आखिरकार, 13 फ़रवरी 2008 को 76 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इस महान कलाकार का निधन हो गया.

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