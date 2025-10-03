पूरी तरह से overwhelmed है, क्योंकि…. इस एक्टर की बेटी को देख लोगों ने कहा मिल गई अगली करीना कपूर

रजत बेदी को हाल ही में आर्यन खान की वेब सीरीज The Ba***ds of Bollywood में देखा गया था इसके प्रीमियर लॉन्च में रजत अपनी फैमिली के साथ पहुंचे थे लेकिन सभी का ध्यान उनकी बेटी वेरा बेदी पर टिका हुआ था. वेरा ने पहली बार रेड कारपेट पर कदम रखा और ये एक्सपीरियंस उनके लिए बिलकुल नया था. उनके सिम्पल अंदाज ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया, इस क्यूटनेस की वजह से सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, और लोग उनके लुक और स्टाइल की तारीफ करते नहीं थक रहे.

करीना कपूर से हुई तुलना

रजत बेदी कि बेटी वेरा बेदी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही हैं, वेरा की सादगी और नेचुरल अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है. रजत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वेरा की तुलना कई फैंस करीना कपूर के शुरुआती लुक से कर रहे हैं, वेरा वेदी को यह सब सुनकर बेहद खुशी हुई, लेकिन साथ ही वह इस ग्लोबल अटेंशन से overwhelmed भी हैं क्यूंकि उन्हें यह अटेंशन केवल इंडिया से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से मिल रहा है, और वेरा इस नए एक्सपीरियंस को बेहद सरलता से संभाल रही हैं. लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वेरा में वही ग्लैमरस और नेचुरल अंदाज है जो करीना में उनके करियर की शुरुआत में था, कुछ फैंस उनकी तुलना संजीदा शेख से भी कर रहे हैं.

सालों बाद हुआ रजत बेदी का बॉलीवुड में कम बैक

लगभग 16 साल की लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद रजत बेदीने फिर से फिल्म और वेब सीरीज में कम बैक किया है उन्होंने आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यु वेब सीरीज The Ba***ds of Bollywood में एक किरदार निभाया है, जिसके लिए दर्शकों से खूब तारीफे मिल रही है. इस प्रीमियर पर रजत अपनी पूरी फॅमिली के साथ रेड कार्पेट पर पहुंचे वहीं, उनकी बेटी वेरा का यह पहला पब्लिक इवेंट था, जिसमें वह अपने पिता के साथ नजर आईं. रेड कार्पेट पर आते ही वेरा ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और सारी लाइमलाइट लूट ली. रजत ने बताया कि इस एक्सपीरियंस ने उनके पूरे परिवार की जिंदगी को बदल दिया है, अचानक से बच्चों को ग्लोबल ध्यान और फैंस के रिएक्शन मिलने लगे.