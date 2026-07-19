लंबा कद, हैंडसम चेहरा, ऋतिक की फिल्म में किया कमाल, लेकिन फिर छोड़ दी सिनेमाई दुनिया, कभी अक्षय-शाहरुख को देते थे टक्कर

रजत बेदी एक समय बॉलीवुड के ऐसे एक्टर थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी वजह से अक्षय कुमार जैसे स्टार की चमक भी फीकी पड़ने लगी थी. इसकी वजह थी रजत बेदी की लंबी चौड़ी कद काठी. उन्होंने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो सभी को लगा था कि वो इंडस्ट्री में लंबे समय तक राज करेंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वह धीरे-धीरे गुमनामी के अंधेरे में चले गए और सिनेमा की दुनिया को अलविदा कह दिया.

रजत बेदी सिनेमा और साहित्य परिवार से रखते हैं ताल्लुक

रजत बेदा का जन्म 1 जनवरी 1970 को मुंबई में हुआ था. उनक परिवार सिनेमा और साहित्य से गहराई से जुड़ा हुआ है. उनके पिता नरेंद्र बेदी ने ‘जवानी दीवानी’ और ‘बेनाम’ जैसी पॉपुलर फिल्में डायरेक्ट की थीं. उनके दादा राजिंदर सिंह बेदी एक मशहूर उर्दू लेखक और स्क्रीनराइटर थे, जिन्होंने ‘मधुमती’ और ‘अभिमान’ जैसी टाइमलेस क्लासिक फिल्में लिखीं. इसके अलावा रजत के भाई-बहन मानेक बेदी और इला बेदी दत्ता ने भी एक्टिंग और राइटिंग में अपनी पहचान बनाई है.

कैसे शुरू हुआ करियर?

रजत बेदा का करियर मॉडलिंग से शुरू हुआ, जब उन्होंने 1994 में ग्लैडरैग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट जीता. उनकी फिल्मी शुरुआत 1998 में ‘2001: दो हज़ार एक’ से हुई, लेकिन पहचान ‘कोई… मिल गया’ के बाद ही मिली. उन्होंने इस फिल्म में कॉलेज में ऋतिक रोशन के किरदार का मजाक उड़ाने वाले एक बुली का रोल करके, रजत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था.

किस वजह से नाराज हुए रजत बेदी?

कोई मिल गया से सफलता मिलने के बाद रजत बेदी साल 1995 में ‘करण-अर्जुन’ जैसी फिल्मों में भी नजर आए. लेकिन इंडस्ट्री के दूरी बनाने की मुख्य वजह का रजत बेदी ने खुलासा किया था. इसकी वजह कोई मिल गया फिल्म ही है. कहा जाता है कि इस फिल्म से रजत के कई सीन काट दिए गए थे. यहां तक कि उन्हें प्रमोशन इवेंट्स में भी नहीं शामिल किया गया, जिसके बाद वह बहुत मायूस हो गए थे और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था.

अपना बिजनेस शुरू किया

इसके बाद रजत बेदी कनाडा चले गए थे और वहां पर उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया. बिजनेस तो चल गया लेकिन रजत हमेशा इंडस्ट्री को मिस करते थे. इसलिए वह फिर से मुंबई शिफ्ट हो गए. हालांकि वैसी शोहरत दोबारा उन्हें नहीं मिली.

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