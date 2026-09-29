Dhood Teaser Release: सत्ता, लालच और… रिलीज हुआ धूड़ का टीजर, 90s के राजस्थान की कहानी ने खींचा ध्यान

Dhood Sandstorm Teaser Out: राजस्थानी फिल्म धूड़ का टीजर मंगलवार 29 सितंबर 2026 को रिलीज हो गया है. राजस्थान का रेगिस्तान अक्सर अपनी खूबसूरती, किलों और रंग-बिरंगी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन धूड़ (सैंडस्टॉर्म) के टीजर में यही रेगिस्तान एक परिवार के भीतर चल रही बेचैनी और टकराव का गवाह बनता नजर आ रहा है. करीब 57 सेकंड का टीजर कहानी के किरदारों के बारे में बहुत कुछ सीधे नहीं बताता, लेकिन सत्ता, लालच, परिवार और टूटती उम्मीदों की झलक देकर उत्सुकता जरूर बढ़ाता है. 1990 के दशक की शुरुआत के राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म 23 अक्टूबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

धूड़ का टीजर की कहानी किस ओर इशारा करता है?

आनंद सिंह चौहान की लिखी और डायरेक्ट की गई धूड़ मिराज सिनेमा द्वारा थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन संभालेगा. बड़े-बड़े रेगिस्तानी नज़ारे, शानदार किले, ऊंट, पारंपरिक कपड़े और राजस्थान का अनोखा विज़ुअल कैरेक्टर एक ऐसी कहानी के लिए माहौल बनाते हैं जो बिल्कुल भी शांत नहीं लगती. रेगिस्तान की सुंदरता के नीचे एक मुश्किल हालात में फंसा परिवार है, और टीजर लालच, पावर की लड़ाई, विरासत में मिली उम्मीदों और निराशा की ओर इशारा करता है. एक सिंपल सी इच्छा. एक हताश परिवार. एक कहानी जो सामने आने का इंतज़ार कर रही है ये लाइन फिल्म के दिलचस्प इमोशनल पहलू को दिखाती है.

सिर्फ़ अपनी रीजनल पहचान पर निर्भर रहने के बजाय, ऐसा लगता है कि धूड़ राजस्थान को एक गहरी इंसानी कहानी के लिए सेटिंग के तौर पर इस्तेमाल करती है, जिसकी थीम राज्य से कहीं आगे तक जा सकती है. टीजर एक परिवार के अंदर के तनाव की ओर इशारा करता है जहां खानदान और ताकत का बहुत ज़्यादा वज़न लगता है। जैसे-जैसे इच्छाएं हालात से टकराती हैं, रेगिस्तान सिर्फ़ एक खूबसूरत जगह से कहीं ज़्यादा बन जाता है, यह फिल्म के माहौल और पहचान का हिस्सा बन जाता है. यह साइकोलॉजिकल ड्रामा यह दिखाने के लिए तैयार लगता है कि जब परिवार, गर्व और हताशा इसमें शामिल हो जाते हैं तो कैसे आम इच्छाएँ मुश्किल फ़ैसलों में बदल सकती हैं.

RAJASTHANI FILM ‘DHOOD’ TEASER OUT NOW – 23 OCT 2026 RELEASE… The first #Rajasthani film to embark on a PAN-India theatrical journey, the teaser of #Dhood [Sandstorm] is out now. Greed, power, family lineage, and desperation unfold against the rich cultural backdrop of… pic.twitter.com/ESaeQSDWAH — taran adarsh (@taran_adarsh) September 29, 2026

फिल्म के मुख्य किरदार

फिल्म में यशपाल शर्मा और अलका अमीन की लीडिंग कास्ट है, साथ ही भवानी सिंह चौहान, विवेक पारीक, प्रवीण चौधरी और वानिकी त्यागी भी हैं. अनुभवी कलाकारों के किरदारों में जान डालने के साथ, धूड़ पारंपरिक कमर्शियल तमाशे के बजाय अपनी परफॉर्मेंस और माहौल पर ज़्यादा निर्भर लगती है. आनंद सिंह चौहान ने फिल्म लिखी और डायरेक्ट की है, जबकि मेहुल सुरती ने म्यूजिक बनाया है, जो फिल्म की रेगिस्तानी दुनिया में एक और ज़रूरी लेयर जोड़ता है.

कैमरे के पीछे, धूड़ एक टीम को साथ लाती है जो सिनेमैटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन, एडिटिंग, साउंड और विज़ुअल इफेक्ट्स पर काम करती है ताकि 1990 के दशक की शुरुआत की राजस्थान सेटिंग बनाई जा सके. फिल्म को कलाम एकेडमी और समर जैन प्रेजेंट कर रहे हैं और इसे सोल ऑफ डेजर्ट ने स्टूडियो ऐनक के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. मेकर्स ने एक डिटेल्ड टेक्निकल टीम भी बनाई है, जिसमें विज़ुअल ट्रीटमेंट का मकसद राजस्थान की शान और कहानी के दिल में गहरे इमोशनल माहौल, दोनों को दिखाना है.

पूरे भारत में धूड़ होगी रिलीज

धूड़ (सैंडस्टॉर्म) 23 अक्टूबर, 2026 को मिराज सिनेमा के ज़रिए पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. अपने टीज़र के साथ, फिल्म अब माहौल बना रही है, और इसका मकसद एक खास राजस्थानी कहानी को अपने इलाके से कहीं आगे के दर्शकों तक पहुंचाना है. इसके रेगिस्तानी नज़ारे तुरंत ध्यान खींच सकते हैं, लेकिन यह एक परेशान परिवार, दबे हुए तनाव और लालच और ताकत के खतरनाक खिंचाव की कहानी है जो आखिरकार ‘धूड़’ को उसका सबसे मज़बूत सिनेमैटिक पंच दे सकती है.