राजस्थान का ‘पल्लो लटके’ लोकगीत कैसे बना बॉलीवुड का सुपरहिट गाना? संजीव कुमार-जया भादुड़ी ने लगाए थे ठुमके

Pallo Latke Rajasthani Folk Song: बॉलीवुड ने हमें कई ऐसे गाने दिए हैं, जो आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ सुपरहिट गानों की शुरुआत फिल्मों से नहीं, बल्कि भारत के गांवों और लोक संस्कृति से हुई थी? ऐसा ही एक मशहूर गाना है ‘पल्लो लटके’, जिसे आज बच्चे से लेकर बड़े तक गुनगुनाते हैं. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि यह असल में राजस्थान का सदियों पुराना लोकगीत है.

राजस्थान की मिट्टी की खुशबू

‘पल्लो लटके’ राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है. शेखावाटी, मारवाड़ और ढूंढाड़ जैसे इलाकों में यह गीत पीढ़ियों से गाया जाता रहा है. शादी-ब्याह हो, तीज-त्योहार हो या फिर कोई खुशी का मौका, इस गाने के बिना जश्न अधूरा माना जाता है. इस लोकगीत को सबसे पहले किसने लिखा, इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है. हालांकि समय बदलता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, फिर भी इस गाने का जादू कभी फीका नहीं पड़ा.

आखिर ‘पल्लो लटके’ का मतलब क्या है?

इस गाने का नाम राजस्थान की पारंपरिक ओढ़नी से जुड़ा है. महिलाओं की ओढ़नी के किनारे वाले हिस्से को ‘पल्ला’ कहा जाता है. जब हवा में ओढ़नी का पल्ला लहराता है, तो उसी खूबसूरत पल को इस लोकगीत में बड़े ही प्यारे और चुलबुले अंदाज में बयां किया गया है. शायद यही वजह है कि इस गीत से लोग आसानी से जुड़ जाते हैं.

हंसी-मजाक और मस्ती से भरा है ये गीत

‘पल्लो लटके’ सिर्फ एक लोकगीत नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति और वहां के लोगों की खुशमिजाजी की पहचान भी है. इसके बोलों में प्यार भरी नोकझोंक, हंसी-मजाक और मस्ती का रंग देखने को मिलता है. समय के साथ इसके कई अलग-अलग वर्जन बने, लेकिन इसकी धुन और अंदाज आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं.

फिर बॉलीवुड की नजर पड़ी

इस लोकगीत की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बॉलीवुड ने भी इसे फिल्मों में जगह दी. साल 1979 में आई फिल्म ‘नौकर’ में संजीव कुमार और जया भादुड़ी पर फिल्माए गए इस गाने को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके कई साल बाद 2017 में आई फिल्म शादी में जरूर आना में इसका रीमिक्स वर्जन भी रिलीज हुआ. नई धुन और नए अंदाज के बावजूद लोगों ने इसे उतना ही प्यार दिया, जितना पुराने गाने को मिला था.

आज भी हर पार्टी की जान

समय के साथ गानों का ट्रेंड बदलता रहा, लेकिन ‘पल्लो लटके’ की लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई. आज भी शादी, संगीत, डांस परफॉर्मेंस या किसी भी सेलिब्रेशन में यह गाना बजते ही माहौल बदल जाता है. यही वजह है कि राजस्थान का यह लोकगीत अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश की पहचान बन चुका है.