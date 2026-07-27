200 साल से वीरान थी राजस्थान की ये जगह, यहीं हुई थी हॉरर फिल्म की शूटिंग, डर के भाग गए थे क्रू मेंबर्स

Kuldhara Village Shooting Story: राजस्थान की सुनहरी रेत सिर्फ खूबसूरती की कहानियां नहीं सुनाती, यहां कुछ ऐसे राज भी दफन हैं जिनका नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप जाती है. जैसलमेर की स्वर्ण नगरी में मौजूद कुलधरा ऐसा ही एक गांव है, जहां दिन में सन्नाटा और रात में डर का साम्राज्य बताया जाता है. कहते हैं कि यहां हवा भी फुसफुसाकर चलती है और ढलते सूरज के बाद कदम रखने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं. यही वजह थी कि जब हॉरर फिल्म ‘कालो’ की टीम इस गांव में पहुंची, तो उन्हें सिर्फ शूटिंग नहीं बल्कि डर के ऐसे माहौल का सामना करना पड़ा जिसे वे आज तक नहीं भूल पाए.

200 साल पहले उजड़ा गांव

कुलधरा पिछले 200 से ज्यादा सालों से वीरान पड़ा है. कहा जाता है कि इस गांव को श्राप मिला था. यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए एक ही रात में पूरा गांव खाली दिया था. जाते-जाते उन्होंने श्राप दिया कि इस जगह पर दोबारा कभी कोई आबाद नहीं हो पाएगी. तब से लेकर आज तक यह गांव रहस्य और डर का प्रतीक बना हुआ है. इसी रहस्यमयी माहौल ने फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्होंने अपनी हॉरर फिल्म ‘कालो’ की शूटिंग के लिए इस जगह को चुना.

जब रेगिस्तान में मंडराने लगी ‘कालो’ चुड़ैल की परछाई

फिल्म की कहानी एक खौफनाक चुड़ैल ‘कालो’ के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी के मुताबिक, वह अमर होने के लिए छोटी बच्चियों की बलि देती थी. फिल्म में दिखाया गया कि 18वीं शताब्दी में जैसलमेर के पास कुलभाटा गांव में रहने वाली यह डायन युवतियों और बच्चियों को अपना शिकार बनाती थी. ग्रामीणों ने मिलकर उसे मारकर रेगिस्तान में दफना दिया लेकिन उसके दोबारा लौट आने के डर से पूरा गांव रातों-रात खाली कर दिया गया. उसी डरावनी दास्तान को फिल्म में बड़े पर्दे पर उतारा गया.

शूटिंग के दौरान होने लगीं अजीब घटनाएं

फिल्म के कलाकारों और क्रू मेंबर्स ने बाद में इंटरव्यू में बताया था कि शूटिंग के दौरान कई ऐसे पल आए, जिन्होंने सभी को डरा दिया. कई बार बिना किसी वजह के कैमरे अचानक बंद हो जाते थे. सेट के आसपास अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देती थीं. तपती धूप के बीच भी ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य साया आसपास मौजूद हो. हालात ऐसे हो जाते कि शाम ढलने से पहले ही पूरी टीम जल्दी-जल्दी शूटिंग खत्म करके वहां से निकल जाती थी.

बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिली सफलता

फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही लेकिन इसमें दिखाई गई ‘कालो’ की डरावनी एंट्री आज भी हॉरर फिल्मों के शौकीनों को याद है. जैसे ही वह वीरान खंडहरों के बीच नजर आती, बैकग्राउंड म्यूजिक और सुनसान रेगिस्तान का माहौल ऐसा खौफ पैदा करता कि दर्शक अपनी आंखें बंद कर लेते. जब भी वह किसी बच्ची के सामने आती या किसी को अपना शिकार बनाती, पूरा सीन लोगों के रोंगटे खड़े कर देता था.

आज भी जिंदा है कुलधरा की कहानी

आज भी कुलधरा गांव राजस्थान के सबसे रहस्यमयी पर्यटन स्थलों में गिना जाता है. दिन में यहां पर्यटक घूमने आते हैं. हालांकि रात में यहां ऐसा सन्नाटा पसरा होता है, जो लोगों को डरा देता है. ‘कालो’ फिल्म ने इसी रहस्य, वीरानी और लोककथा को आधार बनाकर डर का ऐसा माहौल बनाया, जिसे देखने वाले लंबे समय तक भूल नहीं पाए. अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर देख सकते हैं.

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