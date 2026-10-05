कभी ‘एलियन’ कहकर उड़ाते थे मजाक, आज Dubai में मां के साथ चमक रहा मोती; एक Reel ने कैसे बदल दी पूरी जिंदगी?

Alien Star Viral Video: कहते हैं कि किस्मत कब, किसे और कैसे फर्श से अर्श पर पहुंचा दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता. राजस्थान के चूरू जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले मोती मेघवाल (Moti Meghwal), जिन्हें लोग कभी उनके अजीब लुक्स की वजह से ‘एलियन’ (Alien) कहकर चिढ़ाते थे और उनका मजाक उड़ाते थे, आज वही लड़का सोशल मीडिया की दुनिया का चमकता हुआ सितारा बन चुका है. बचपन में जिस ‘एलियन’ नाम से वह आहत होते थे, उसी नाम को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत और ब्रांड आइडेंटिटी बना लिया. इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपने देसी अंदाज, कॉमिक एक्सप्रेशन्स और वायरल रील्स के दम पर रातों-रात स्टार बने मोती ने तब इतिहास रच दिया जब उनका 15 अगस्त पर बना एक स्कूल वाला वीडियो 180 मिलियन (18 करोड़) से ज्यादा बार देखा गया.

इस धमाकेदार सक्सेस के बाद दुबई के मशहूर इन्फ्लुएंसर्स और ‘जमजम ब्रदर्स’ (Zamzam Brothers) ने उन्हें दुबई इनवाइट किया. आज मोती अपनी उसी मां को अपने साथ दुबई की गलियों में घुमा रहे हैं, जिन्होंने कभी संघर्ष के दिन देखे थे. वायरल वीडियो में मोती गर्व से कहते नजर आ रहे हैं, ‘लोग पूछते थे कि वीडियो बनाने से क्या मिलता है, आज देख लो मैं अपनी मां के साथ दुबई में खड़ा हूं!’

बचपन का मजाक बना पहचान, ऐसे बने ‘एलियन स्टार’

राजस्थान के चूरू के रहने वाले मोती मेघवाल का शुरुआती जीवन संघर्षों और तानों से भरा हुआ था. उनके अनोखे शारीरिक और चेहरे के बनावट की वजह से बचपन में लोग उन्हें ‘एलियन’ कहकर चिढ़ाते थे और उनका मजाक उड़ाते थे. लेकिन मोती ने इस निगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने दिया. उन्होंने अपने इसी ‘एलियन’ टैग को अपनी यूनीक पहचान (unique identity) बनाया और सोशल मीडिया पर फनी वीडियो बनाने शुरू कर दिए. उनका देसी और रस्टिक (rustic) अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि उनके वीडियो देखते ही देखते वायरल होने लगे.

15 अगस्त की उस एक वायरल रील ने पलट दी किस्मत

मोती की जिंदगी में असली टर्निंग पॉइंट (turning point) तब आया जब उन्होंने 15 अगस्त के मौके पर एक स्कूल वाला प्रैंक/कॉमेडी वीडियो शेयर किया. उस वीडियो में एक स्कूल टीचर बच्चों से कहती है कि जो बच्चा अच्छे कपड़ों में आएगा, उसे दो लड्डू मिलेंगे. अगले दिन मोती स्कूल में दूल्हे वाली शेरवानी और फैंसी कैप पहनकर पहुंच जाता है. यह फनी ट्विस्ट लोगों को इतना पसंद आया कि इंटरनेट पर तहलका मच गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस एक अकेली रील को 180 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया, जिसने मोती को रातों-रात नेशनल इंटरनेट सेंसेशन बना दिया.

जमजम ब्रदर्स का बुलावा, मां के साथ दुबई का सफर

सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग और मिलियंस में व्यूज मिलने के बाद, दुबई के मशहूर कंटेंट क्रिएटर्स और बिजनेसमैन ‘जमजम ब्रदर्स’ (Zamzam Brothers) की नजर उन पर पड़ी. ये भाई दुबई में ‘JAMJAM Electronics’ के मालिक हैं और अक्सर वायरल क्रिएटर्स को दुबई घूमने का मौका देते हैं. इसी कड़ी में उन्होंने मोती मेघवाल को दुबई इनवाइट किया. मोती के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था, क्योंकि वह इस विदेश यात्रा पर अकेले नहीं, बल्कि अपनी प्यारी मां को साथ लेकर गए थे.

संघर्ष से सफलता तक, ताने मारने वाले अब लेते हैं सेल्फी

आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. जो लोग कभी मोती मेघवाल को ‘एलियन’ कहकर उनका मजाक उड़ाते थे और उन पर हंसते थे, आज वही लोग उनके साथ तस्वीरें और सेल्फी लेने के लिए बेताब रहते हैं. दुबई की चमचमाती सड़कों पर अपनी मां के साथ घूमते हुए मोती का वीडियो इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तो सोशल मीडिया और इंटरनेट आपकी पूरी तकदीर बदल सकता है.

ये भी पढ़ें:- ‘संबंध नहीं बनेंगे!’… शादी के बाद, नई-नवेली दुल्हन से इंजीनियर पति ने की ऐसी डिमांड, अब पूरा परिवार खाएगा जेल की हवा!