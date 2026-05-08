Box Office: रिलीज के एक हफ्ते बाद ‘राजा शिवाजी’ के नाम हुआ ये रिकॉर्ड, जानिए अन्य फिल्मों के लिए कैसा रहा गुरुवार

सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में दिखाई जा रही हैं. बीते दिन गुरुवार को ‘राजा शिवाजी’ के नाम एक रिकॉर्ड कायम हो गया है. हालांकि, फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. इसके अलावा ‘भूत बंगला’ और एक दिन भी बॉक्स ऑफिस पर सिमटती नजर आ रही है. जानें गुरुवार का दिन फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर कैसा साबित हुआ.

‘राजा शिवाजी’ 50 करोड़ के पार

अभिनेता रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ते हो चुके हैं. इस फिल्म ने बीते दिन गुरुवार यानी 8 मई को बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने छठवें दिन 4.25 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 52.66 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में रितेश देशमुख ने मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाई है. अभिनेता के अलावा फिल्म में जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोले गुप्ते जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

21वें दिन ‘भूत बंगला’ ने कितनी कमाई की?

अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘भूत बंगला’ को थिएटर्स में रिलीज हुए 21 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने गुरुवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने बुधवार को भी 1.75 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने अभी तक कुल 150 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव आदि कलाकार नजर आ रहे हैं.

‘द डेविल वियर्स प्राडा 2’ दे रही टक्कर

हॉलीवुड फिल्म ‘द डेविल वियर्स प्राडा 2’ ने गुरुवार यानी रिलीज के सातवें दिन 1.20 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 18.25 करोड़ रुपये हो चुका है.

क्या रहा ‘धुरंधर 2’ का हाल?

फिल्म ‘धुरंधर 2’ को रिलीज हुए 50 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड को धराशाई कर दिया है. फिल्म ने गुरुवार यानी 8 मई को बॉक्स ऑफिस पर 59 लाख रुपये कमाए. रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म ने 50 दिनों में अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल 1,140.67 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.