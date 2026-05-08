Home > मनोरंजन > Box Office: रिलीज के एक हफ्ते बाद ‘राजा शिवाजी’ के नाम हुआ ये रिकॉर्ड, जानिए अन्य फिल्मों के लिए कैसा रहा गुरुवार

Box Office: रिलीज के एक हफ्ते बाद ‘राजा शिवाजी’ के नाम हुआ ये रिकॉर्ड, जानिए अन्य फिल्मों के लिए कैसा रहा गुरुवार

Box Office Collection: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' को थिएटर्स में रिलीज हुए एक हफ्ते हो चुके हैं. इस फिल्म ने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है. वहीं अन्य फिल्मों के लिए गुरुवार का दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा. चलिए जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 8, 2026 11:22:00 AM IST

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में दिखाई जा रही हैं. बीते दिन गुरुवार को ‘राजा शिवाजी’ के नाम एक रिकॉर्ड कायम हो गया है. हालांकि, फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. इसके अलावा ‘भूत बंगला’ और एक दिन भी बॉक्स ऑफिस पर सिमटती नजर आ रही है. जानें गुरुवार का दिन फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर कैसा साबित हुआ.

‘राजा शिवाजी’ 50 करोड़ के पार

अभिनेता रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ते हो चुके हैं. इस फिल्म ने बीते दिन गुरुवार यानी 8 मई को बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने छठवें दिन 4.25 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 52.66 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में रितेश देशमुख ने मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाई है. अभिनेता के अलावा फिल्म में जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोले गुप्ते जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

You Might Be Interested In

21वें दिन ‘भूत बंगला’ ने कितनी कमाई की?

अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘भूत बंगला’ को थिएटर्स में रिलीज हुए 21 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने गुरुवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने बुधवार को भी 1.75 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने अभी तक कुल 150 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव आदि कलाकार नजर आ रहे हैं. 

‘द डेविल वियर्स प्राडा 2’ दे रही टक्कर

हॉलीवुड फिल्म ‘द डेविल वियर्स प्राडा 2’ ने गुरुवार यानी रिलीज के सातवें दिन 1.20 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 18.25 करोड़ रुपये हो चुका है. 

क्या रहा ‘धुरंधर 2’ का हाल?

फिल्म ‘धुरंधर 2’ को रिलीज हुए 50 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड को धराशाई कर दिया है. फिल्म ने गुरुवार यानी 8 मई को बॉक्स ऑफिस पर 59 लाख रुपये कमाए. रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म ने 50 दिनों में अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल  1,140.67 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

Tags: box officeraja shivaji
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए आम

May 8, 2026

गर्मी में लौकी खाने के हैं गजब के फायदे

May 7, 2026

सिर्फ नारियल पानी ही नहीं, उसकी मलाई भी है सेहत...

May 7, 2026

Mother’s Day पर मां को भेजिए ये स्पेशल message!

May 7, 2026

6 ‘फैट कटर’ ड्रिंक्स: 21 दिन में पिघलेगी चर्बी!

May 7, 2026

गर्मियों में क्या खाएं और क्या नहीं?

May 7, 2026
Box Office: रिलीज के एक हफ्ते बाद ‘राजा शिवाजी’ के नाम हुआ ये रिकॉर्ड, जानिए अन्य फिल्मों के लिए कैसा रहा गुरुवार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Box Office: रिलीज के एक हफ्ते बाद ‘राजा शिवाजी’ के नाम हुआ ये रिकॉर्ड, जानिए अन्य फिल्मों के लिए कैसा रहा गुरुवार
Box Office: रिलीज के एक हफ्ते बाद ‘राजा शिवाजी’ के नाम हुआ ये रिकॉर्ड, जानिए अन्य फिल्मों के लिए कैसा रहा गुरुवार
Box Office: रिलीज के एक हफ्ते बाद ‘राजा शिवाजी’ के नाम हुआ ये रिकॉर्ड, जानिए अन्य फिल्मों के लिए कैसा रहा गुरुवार
Box Office: रिलीज के एक हफ्ते बाद ‘राजा शिवाजी’ के नाम हुआ ये रिकॉर्ड, जानिए अन्य फिल्मों के लिए कैसा रहा गुरुवार