Home > मनोरंजन > नहीं रहे दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन, 71 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, नेशनल अवॉर्ड से थे सम्मानित

नहीं रहे दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन, 71 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, नेशनल अवॉर्ड से थे सम्मानित

Raja Sen Death: जाने-माने बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन का रविवार को कोलकाता के एक हॉस्पिटल में कई दिक्कतों के बाद निधन हो गया. उन्होंने 71 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 16, 2026 6:00:31 PM IST

बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन का 71 वर्ष की उम्र में हुआ निधन
बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन का 71 वर्ष की उम्र में हुआ निधन


मशहूर बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन, जो अपनी नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म ‘दामू’ के लिए जाने जाते थे. उनका रविवार को कोलकाता के एक सरकारी हॉस्पिटल में निधन हो गया. वह 71 साल के थे. मेडिकल फैसिलिटी के सूत्रों के मुताबिक, सेन का कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल में कई हेल्थ प्रॉब्लम के लिए इलाज चल रहा था और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे.

डॉक्टरों ने क्या बताया?

डॉक्टर ने PTI को बताया, ‘उन्हें कई कॉम्प्लीकेशंस थीं और इलाज के बावजूद उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे.’

You Might Be Interested In

राजा सेन को पीठ के निचले हिस्से में चोट लगने के बाद शुरू में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई, और बाद में उन्हें फेफड़ों और दिल की दिक्कतें होने लगीं. सूत्रों ने बताया कि उन्हें सोमवार को SSKM हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां बाद में उन्हें किडनी से जुड़ी दिक्कतें होने लगीं. उनके निधन से बंगाली फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उन्होंने कई दशकों तक सिनेमा, टेलीविज़न और डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकिंग में काम किया था. 

एक नजर राजा सेन के करियर पर

राजा सेन ने 1996 में ‘दामू’ के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की. इस फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रन्स फिल्म का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता. अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई फीचर फिल्में, टेलीविज़न सीरियल और डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट कीं. 

उनकी फिल्मोग्राफी में आत्मियो स्वजन, देश, देबिपक्ष, कृष्णकांत एर विल, प्रयोगशाला और माया मृदंगा शामिल हैं. उनकी 2002 की फिल्म देश में जया बच्चन और अभिषेक बच्चन ने अभिनय किया था. राजा सेन ने रवींद्र संगीत की एक्सपर्ट सुचित्रा मित्रा समेत कई जानी-मानी हस्तियों और कल्चरल हस्तियों पर डॉक्यूमेंट्री भी डायरेक्ट कीं .

यह खबर भी पढ़ें: 27 साल की उम्र में एक्ट्रेस अनन्या राज की मौत, कैसे हुआ निधन? एक महीने तक परिवार ने क्यों छुपाई ये बात! खुला राज

यह खबर भी पढ़ें: सैफ अली खान के जन्मदिन पर करीना ने खोले प्यार के पन्ने, अनदेखी तस्वीरों में दिखा कपल का रोमांटिक अंदाज

Tags: raja senraja sen dies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

यशस्वी जायसवाल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 30 टेस्ट में 30...

August 15, 2026

कितनी कप कॉफी एक दिन में पीनी चाहिए?

August 15, 2026

रात में सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं?

August 15, 2026

ज्यादा ग्रीन टी पीने के नुकसान

August 15, 2026

बॉलीवुड के 5 सितारे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में निभाई...

August 15, 2026
नहीं रहे दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन, 71 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, नेशनल अवॉर्ड से थे सम्मानित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नहीं रहे दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन, 71 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, नेशनल अवॉर्ड से थे सम्मानित
नहीं रहे दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन, 71 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, नेशनल अवॉर्ड से थे सम्मानित
नहीं रहे दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन, 71 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, नेशनल अवॉर्ड से थे सम्मानित
नहीं रहे दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन, 71 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, नेशनल अवॉर्ड से थे सम्मानित