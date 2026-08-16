नहीं रहे दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन, 71 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, नेशनल अवॉर्ड से थे सम्मानित

मशहूर बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन, जो अपनी नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म ‘दामू’ के लिए जाने जाते थे. उनका रविवार को कोलकाता के एक सरकारी हॉस्पिटल में निधन हो गया. वह 71 साल के थे. मेडिकल फैसिलिटी के सूत्रों के मुताबिक, सेन का कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल में कई हेल्थ प्रॉब्लम के लिए इलाज चल रहा था और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे.

डॉक्टरों ने क्या बताया?

डॉक्टर ने PTI को बताया, ‘उन्हें कई कॉम्प्लीकेशंस थीं और इलाज के बावजूद उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे.’

राजा सेन को पीठ के निचले हिस्से में चोट लगने के बाद शुरू में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई, और बाद में उन्हें फेफड़ों और दिल की दिक्कतें होने लगीं. सूत्रों ने बताया कि उन्हें सोमवार को SSKM हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां बाद में उन्हें किडनी से जुड़ी दिक्कतें होने लगीं. उनके निधन से बंगाली फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उन्होंने कई दशकों तक सिनेमा, टेलीविज़न और डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकिंग में काम किया था.

एक नजर राजा सेन के करियर पर

राजा सेन ने 1996 में ‘दामू’ के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की. इस फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रन्स फिल्म का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता. अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई फीचर फिल्में, टेलीविज़न सीरियल और डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट कीं.

उनकी फिल्मोग्राफी में आत्मियो स्वजन, देश, देबिपक्ष, कृष्णकांत एर विल, प्रयोगशाला और माया मृदंगा शामिल हैं. उनकी 2002 की फिल्म देश में जया बच्चन और अभिषेक बच्चन ने अभिनय किया था. राजा सेन ने रवींद्र संगीत की एक्सपर्ट सुचित्रा मित्रा समेत कई जानी-मानी हस्तियों और कल्चरल हस्तियों पर डॉक्यूमेंट्री भी डायरेक्ट कीं .

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