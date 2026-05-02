मात्र 15 हजार रुपये में बनी थी भारत की पहली फिल्म, पहले दिन कमाए 3 रुपए, नहीं थी कोई हीरोइन

साल 1913 में दादासाहेब फाल्के के निर्देशन फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ रिलीज हुई थी. यह भारत की पहली फिल्म थी, जो लगभग 50 मिनट लंबी फिल्म थी. इसे चार रीलों के माध्यम से बनाया गया था, जो लगभग 3,700 फीट लंबी थी. पहली फिल्म को बनाने में 15 हजार रुपये खर्च हुए थे.

कैसी बनी थी यह फिल्म?

3 मई 1913 को मुंबई (तब बंबई) में एक ऐतिहासिक घटना हुई. गिरगांव के कोरोनेशन थिएटर में भारत की पहली फुल-लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र दिखाई गई. उस समय दुनिया के कई हिस्सों में सिनेमा नया था, और इस फिल्म ने भारतीय दर्शकों को कहानी सुनाने का एक नया तरीका दिखाया. करीब 50 मिनट लंबी इस मूक फिल्म को चार रीलों में बनाया गया था. इसमें कहानी समझाने के लिए मराठी भाषा के इंटरटाइटल्स (बीच-बीच में आने वाले लिखित संवाद) का इस्तेमाल किया गया.

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का पहला प्रदर्शन 21 अप्रैल 1913 को ग्रांट रोड के ओलंपिया थिएटर में खास दर्शकों के लिए किया गया था. इसके बाद मई में इसे आम लोगों के लिए रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और उत्साह के साथ अपनाया.

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कितने में बनी थी फिल्म?

साल 1910 में मुंबई में दादासाहब फाल्के ने फिल्म “द लाइफ ऑफ क्राइस्ट” देखी. वो इससे प्रभावित हुए और उनके मन में आया कि क्या ऐसी कोई भारतीय फिल्म बन सकती है. इसके बाद उन्होंने फिल्म बनाने का फैसला किया. इसके बाद उन्होंने प्रोड्यूस करने के लिए कई जगह से फंड मांगे. लेकिन किसी ने भी पैसे नहीं दिए. फिर उन्होंने अपना बीमा गिरवी रख दिया और पत्नी सरस्वती बाई के गहने तक बेच दिए. इस फिल्म में निर्माता, निर्देशक, कैमरामैन, लेखक, सब दादासाब फाल्के ही थे. फिल्म को बनाने में मात्र 15 हजार का बजट लगा. रिलीज के बाद फिल्म ने पहले दिन मात्र 3 रुपये कमाए थे.

नहीं थी कोई हीरोइन

फिल्म में किसी भी महिला ने कोई किरदार निभाया नहीं निभाया था. फिल्म में राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का किरदार भी एक लड़के ने निभाया था. फिल्म में हीरोइन का किरदार एक रसोइयां ने निभाया था.