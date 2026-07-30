तलाक में बेटी के बजाय चुना 93 लाख का फ़्लैट! राजा चौधरी ने तोड़ी चुप्पी, श्वेता तिवारी के एक्स-हसबैंड का बड़ा बयान, ‘मैं सिर्फ एक छत…’

Shweta Tiwari Ex-Husband Raja Choudhary: मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के पूर्व-पति पर अक्सर इस बात का आरोप लगता रहा है कि उन्होंने तलाक में अपनी बेटी पलक की कस्टडी लेने की बजाय 93 लाख का फ़्लैट लिया था.
हाल ही में राजा चौधरी सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में आये थे और उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि क्यों उस उन्होंने वो फैसला लिया था. उन्होंने परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए अपना पक्ष रखा है.
‘मैं सिर्फ एक छत चाहता था’
राजा चौधरी से जब इस पूछा गया कि उन्होंने तलाक में अपनी बेटी की कस्टडी मांगने की जगह 93 लाख का फ्लैट क्यों मांगा तो इस पर राजा चौधरी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उस समय मेरे पास कुछ नहीं था. घर श्वेता तिवारी की कमाई से चलता था. तलाक के बाद बस मुझे अपने सर पर एक छत चाहिये थी. इसलिए मैंने फ़्लैट लेने का फैसला लिया. राजा ने कहा, “मैं श्वेता से बोला, ‘ये 93 लाख का फ़्लैट मुझे दो और बाकी अपना साम्राज्य और अपनी बेटी को ले जाओ.” राजा ने कहा कि एक फ्लैट लेने के लिए उनको इतना जज क्यों किया जा रहा है. उन्होंने तो बस सर्वाइवल के लिए मांगा था.
राजा और श्वेता की शादी
श्वेता तिवारी और राजा चौधरी की शादी 1998 में हुई थी. साल 2000 में उनकी बेटी पलक का जन्म हुआ, जिसके बाद धीरे-धीरे उन दोनों का रिश्ता बिगड़ने लगा. ये खबरें भी सुनने में आईं कि राजा चौधरी श्वेता के साथ मारपीट करते थे. राजा को शराब पीने की भी बुरी लत लग गई थी. जब रिश्ता एकदम ही खराब हो गया तो श्वेता ने तलाक लेने का फैसला लिया और अंत में साल 2007 में उन दोनों का तलाक हो गया.