भक्ति या कुछ और? राज कुंद्रा ने क्यों जताई प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की इच्छा

गुरुजी से मिलना आसान नहीं है, क्योंकि रोज़ाना सिर्फ 50-60 लोग ही उनसे मिल पाते हैं और इसके लिए एक साल तक का इंतज़ार करना पड़ता है

Published: September 3, 2025 10:41:41 IST

आज के समय में जहां लोग अपनी सुख सुविधाओं और आराम को सबसे ऊपर रखते हैं वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ से दूसरों के लिए सब त्यागने को तैयार हो जाते हैं। वही राज कुंद्रा ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है जिससे सभी का उनकी और हो गया हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि वह आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज जी को अपनी किडनी देना चाहते हैं यह वजह से यह सुनकर हर कोई एकदम शॉक्ड रह गया है कि आखिरकार वह ऐसा क्यों करना चाहते हैं राज का कहना है कि गुरुजी की लाइफस्टाइल, मुस्कान और उनकी बीमारी ने उन्हें काफी प्रभावित किया है। 

गुरु प्रेमानंद जी से मुलाकात का बताया एक्सपीरियंस 

राज कुंद्रा ने बताया कि वह लंबे समय से प्रेमानंद जी को फॉलो करते हैं और पिछले दो सालों से उनके संदेशों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी से मिलना आसान नहीं है, क्योंकि रोज़ाना सिर्फ 50-60 लोग ही उनसे मिल पाते हैं और इसके लिए एक साल तक का इंतज़ार करना पड़ता है। जब शिल्पा शेट्टी और उनको यह मौका मिला, तो उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बताया। राज ने कहा, “लोग गुरुजी से मिलने जाते हैं ताकि उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, लेकिन जब मैं उनके सामने गया, तो मैं नि:शब्द हो गया। मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई।”

बीमारी के बावजूद भी गुरु जी की मुस्कान ने किया राज कुंद्रा को प्रभावित

राज कुंद्रा ने बताया कि प्रेमानंद जी की दोनों किडनी पिछले 20 सालों से फेल हो रखी है और वो  दिन 5 घंटे डायलिसिस पर रहते हैं। इतना सब होने के बाद भी प्रेमानंद महाराज जी के चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती हैं जो सभी को काफी ज्यादा प्रभावित करती है उन्होंने यह भी कहा कि “हम पैसे लग्जरी और चीजों के पीछे भागते रहते हैं लेकिन वह इंसान इतना दर्द सहकर भी खुश है” यह बहुत बड़ी सीखे सभी के लिए। ,

किडनी देने की वजह और लोगों के रिएक्शन 

राज कुंद्रा ने बताया कि उन्होंने वहीं खड़े-खड़े कहा, *“सर, मैं आपको अपनी एक किडनी देना चाहता हूं। यह सुनकर सब हैरान रह गए। हालांकि, जब यह बात सोशल मीडिया पर आई, तो लोगों ने उन्हें ट्रोल किया और कहा कि यह सिर्फ एक PR स्टंट है। इस पर राज ने कहा, “यह मेरी किडनी है, मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं। और वहां फोन तक ले जाने की इजाजत नहीं होती, तो पब्लिसिटी का सवाल ही नहीं उठता।

